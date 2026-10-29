طارق جويلي: 8 ممرات لوجستية تربط القطار الكهربائي السريع بالموانئ والمناطق الصناعية

أكد الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن شبكة القطار الكهربائي السريع تستهدف تعزيز الربط بين الموانئ والمناطق الصناعية من خلال 8 ممرات لوجستية، بما يدعم حركة نقل البضائع ويسهم في تنشيط الاستثمار.

وقال جويلي، خلال لقاء له لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن شبكة القطار الكهربائي السريع تمثل وسيلة نقل حديثة وصديقة للبيئة، وتسهم في تعزيز الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما يدعم حركة التجارة والنقل ويعزز كفاءة منظومة النقل في مصر.

وأشار إلى أن تطوير وسائل النقل الحديثة يساهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات، من خلال تسهيل انتقال الأفراد والبضائع وربط المناطق الإنتاجية بالموانئ.

الخط الرابع يستهدف خدمة المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة

وفيما يتعلق بمترو الأنفاق، أوضح أن الخط الرابع يستهدف خدمة المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، بما يسهم في تحسين حركة التنقل وتخفيف الضغط على شبكة الطرق ووسائل النقل الأخرى.