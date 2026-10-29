لطفي السقعان: ستكون هناك لجنة للمرأة برابطة النقاد الرياضيين. وأسعى لتأهيل شباب النقاد إلى الاحترافية

أعرب لطفي السقعان، رئيس رابطة النقاد الرياضيين الجديد، عن سعادته بانتخابه في منصبه وذلك خلال انتخابات رابطة النقاد الرياضيين.

وقال لطفي السقعان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «الحمد لله ربنا وفقنا وحصلنا على ثقة الجمعية العمومية لرابطة النقاد الرياضيين».

وأردف السقعان، «اتفقت مع الزملاء على مشروع عمل جماعي سنقوم به في الفترة المقبلة، وهدفنا عودة النقد الرياضي إلى وضعيته السابقة وتأهيل شباب النقاد الرياضيين إلى الاحترافية في مجال التعامل مع النقد الرياضي في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي».

وتابع قائلًا: «أنا دخلت بمشروع متكامل يلبي جميع الاحتياجات، وقمت بتقسيم رابطة النقاد الرياضي إلى 3 مستويات، المستوى الأول تحت 45 سنة، ثم المستوى الثاني فوق 45 سنة، ثم المستوى الثالث فوق 60 سنة».

ومضى يقول: «أنا تكلمت على عودة التدريب مرة أخرى ومعرفة الأالعاب الأخرى بقوانينها وخطط لعبهان فالناقد الرياضي ليس شرطصا أن يتحدث في كرة القدم فقط فهناك ألعاب أخرى أيضًا».

وأشار السقعان إلى أن هناك 57 صحيفة داخل رابطة النقاد الرياضيين، ونتيجة ذلك سيكون هناك لجنة للمرأة داخل رابطة النقاد الرياضيين في الفترة المقبلة.