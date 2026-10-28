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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الإسكان تزف بشرى للمواطنين بشأن موعد التقديم على «سكن لكل المصريين 9»

الإسكان
الإسكان
محمود محسن

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طرح وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9»، مشيرًا إلى أن وزيرة الإسكان وافقت على مد فترة التقديم لمدة أسبوع كامل، لتنتهي في 8 نوفمبر المقبل، تيسيرًا على المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية.

وقال خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”،  أن عدد المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية شهد إقبالًا كبيرًا، حيث تجاوز عدد الطلبات المقدمة 15 ألف طلب، لافتًا إلى أن قرار مد المهلة يستهدف منح المواطنين فرصة إضافية لاستكمال إجراءات التقديم وسداد مبلغ التأمين، الذي يُعد شرطًا أساسيًا لإتمام عملية الحجز.

وأضاف أن الوحدات السكنية المطروحة موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، وتتراوح مساحاتها بين 75 و100 متر مربع، موضحًا أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال بوابة مصر الرقمية، حيث يمكن للراغبين في الحجز الدخول إلى الموقع وتحميل كراسة الشروط للاطلاع على تفاصيل الطرح والضوابط المنظمة له.

وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان إلى أن من أبرز شروط التقديم عدم سبق حصول المستفيد على وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، وألا يتجاوز الدخل الشهري للأسرة 16 ألف جنيه، إلى جانب أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و60 عامًا.

حتى يكتمل طلب التقديم

وفيما يتعلق بمبلغ التأمين، أوضح خطاب أنه يعادل قيمة الإيجار لمدة ثلاثة أشهر للوحدة السكنية، مؤكدًا أهمية سداد المبلغ واستيفاء باقي الإجراءات المطلوبة حتى يكتمل طلب التقديم وفقًا للشروط المعلنة.

المهندس عمرو خطاب وزارة الإسكان صندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري وحدات سكنية

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