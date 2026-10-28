تعاونيات البناء يوقع بروتوكول تعاون مع محافظة بورسعيد لإنشاء 1700 وحدة بالإسكان التعاوني

وقع اللواء مهندس وليد البارودي، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بروتوكول تعاون مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد اليوم الأربعاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ بمقر المحافظة لإنشاء مشروع للإسكان التعاوني يضم ١٧٠٠ وحدة سكنية بمساحة ٩٠ مترًا مربعًا للوحدة على ثلاث مراحل تنفيذية.

٥٠٠ وحدة سكنية متميزة

وتبدأ المرحلة الأولى بإنشاء ٥٠٠ وحدة في عدد من المناطق المتميزة داخل المحافظة من بينها حي المناخ على أن يتم استكمال باقي الوحدات وفقًا للخطة التنفيذية للمشروع.

وتستهدف الهيئة بالتنسيق مع المحافظة، إعطاء الأولوية لأبناء بورسعيد الذين سبق لهم التقدم لمشروعات الإسكان التعاوني والاجتماعي ولم يحالفهم الحظ وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي سيُعلن عنها لاحقًا.

استجابة لنواب المحافظة

وجاء توقيع البروتوكول استجابة لطلب تقدم به عدد من نواب محافظة بورسعيد وفي إطار إستراتيجية الهيئة لتعزيز دور الإسكان التعاوني وتوسيع نطاق مشروعاتها في مختلف المحافظات بما يدعم جهود الدولة في توفير سكن ملائم للمواطنين.

وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان دروع التكريم، تقديرًا لروح التعاون والتنسيق المشترك بين الهيئة ومحافظة بورسعيد.