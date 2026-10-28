ملعب كيني جديد يستضيف مباراة ودية بين أياكس وبايرن ميونخ في يناير

أعلن ناديا أياكس أمستردام وبايرن ميونخ، يوم الأربعاء، عن إقامة مباراة ودية بينهما في العاصمة الكينية نيروبي يوم 5 يناير، وذلك بمناسبة افتتاح ملعب "رايلا أودينجا" الدولي الجديد.



ستشارك كينيا في استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2027 إلى جانب تنزانيا وأوغندا، ويُعد الملعب الواقع في نيروبي جزءاً محورياً من الخطط الخاصة بالبطولة، التي ستقام في الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو.

ووصف نادي أياكس الحدث بأنه "افتتاح لملعب جديد ومميز أمام جمهور أفريقي غفير، ولقاء يجمع بين اسمين كبيرين في عالم كرة القدم الدولية، ويمثل لحظة فارقة لكينيا في طريقها نحو استضافة كأس الأمم الأفريقية".



تبلغ الطاقة الاستيعابية لملعب "رايلا أودينجا" 60 ألف متفرج، وتعود بطولة كأس الأمم الأفريقية إلى منطقة شرق أفريقيا لأول مرة منذ استضافتها إثيوبيا في عام 1976.