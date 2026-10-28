قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
8.6 مليون طن صادرات زراعية في عام.. رئيس الحجر الزراعي يكشف مفاتيح المنافسة المصرية عالميًا
بعد الخسارة من الزمالك.. لاعب المقاولون العرب يعلن انتقاله للأهلي رسميا
الرئيس السيسي: احترام سيادة الدول ورفض الإجراءات الأحادية بحوض النيل الشرقي ثوابت مصرية
مجانًا .. موعد تفعيل ضعف باقة الإنترنت الأرضي
مقتل عنصرين من وزارة الدفاع السورية برصاص مجهولين
حريق محدود في مول مصر بمدينة 6 أكتوبر وإخلاء الزوّار
صرف معاشات شهر نوفمبر لـ 11.5 مليون مستحق الأحد
ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم القطارين في إسبانيا إلى 68 قتيلًا وأكثر من 100 مصاب
داخل «جركن» بحوزة فني تكييف.. تفاصيل إحباط تهريب 30 تمساحًا صغيرًا بقطار أسيوط
سامي قمصان: الزمالك لم يصنع فرصًا خطيرة .. والحظ لم يُحالف المقاولون العرب
ابنة الزعيم الغاني الراحل نكروما: الرئيس عبدالناصر تدخل شخصيًا لإتمام زواج والدي من مصرية
بوتين يثمن دور مصر المحوري ويؤكد حرص روسيا على تعزيز التنسيق السياسي لخفض التصعيد بالشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ملعب كيني جديد يستضيف مباراة ودية بين أياكس وبايرن ميونخ في يناير

أياكس
أياكس
مجدي سلامة

أعلن ناديا أياكس أمستردام وبايرن ميونخ، يوم الأربعاء، عن إقامة مباراة ودية بينهما في العاصمة الكينية نيروبي يوم 5 يناير، وذلك بمناسبة افتتاح ملعب "رايلا أودينجا" الدولي الجديد.
 

ستشارك كينيا في استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2027 إلى جانب تنزانيا وأوغندا، ويُعد الملعب الواقع في نيروبي جزءاً محورياً من الخطط الخاصة بالبطولة، التي ستقام في الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو.

ووصف نادي أياكس الحدث بأنه "افتتاح لملعب جديد ومميز أمام جمهور أفريقي غفير، ولقاء يجمع بين اسمين كبيرين في عالم كرة القدم الدولية، ويمثل لحظة فارقة لكينيا في طريقها نحو استضافة كأس الأمم الأفريقية".


تبلغ الطاقة الاستيعابية لملعب "رايلا أودينجا" 60 ألف متفرج، وتعود بطولة كأس الأمم الأفريقية إلى منطقة شرق أفريقيا لأول مرة منذ استضافتها إثيوبيا في عام 1976.

أياكس أمستردام بايرن ميونخ أياكس وبايرن ميونخ ملعب كيني يناير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز 115 جنيها للجرام

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026 بعد مضاعفة السعة إلى 100 جيجابايت وموعد التطبيق

الذهب

الذهب يتجه إلى 6000 دولار في 2027؟.. ومفاجأة بعيار 21

المعاهد الازهرية

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن عن حاجته لمعلمين بنظام الحصة.. اعرف التفاصيل

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي.. هل حان وقت الشراء أم جني الأرباح؟

انتشار البوست بصفحات المعلمين

منشورات المطالبة بجعل رمضان اجازة بالمدارس تنتشر بصفحات المعلمين بفيسبوك.. والأهالي يؤيدون

محمد صلاح

تقارير عالمية : صلاح يمنح طرابزون إنجازا مميزا

ترشيحاتنا

افتتاح مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا

افتتاح مهرجان VS-Film للأفلام القصيرة جدًا بجامعة السويس وتكريم وفاء عامر وهاني رمزي وأحمد بدير

بيتر ميداك

وفاة المخرج بيتر ميداك صاحب «The Changeling» و«The Krays» عن 88 عامًا

وليد توفيق

وليد توفيق: شاركت في مهرجان الموسيقى العربية رغم مرضي الشديد.. وهاني شاكر هو صوت مصر

بالصور

فستان لافت.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

جنرال موتورز تعيد حساباتها.. 3 سيارات أمريكية مرشحة للحصول على نسخ هجينة

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات

السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات
السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات
السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات

أسعار أم جي 6 موديل 2019 المستعملة في مصر

ام جى 6 موديل 2019
ام جى 6 موديل 2019
ام جى 6 موديل 2019

فيديو

سيدة واجهت النيران بشجاعة

سيدة بورسعيد تواجه النيران بشجاعة وتنقذ عقار من كارثة

عماد كمال

بعد نجاح أغنية المصريين.. عماد كمال يطرح أغنيته مش خسارة عبر منصات التواصل الاجتماعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد