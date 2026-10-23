أياكس يفوز على أتالانتا بثنائية نظيفة في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي

حقق فريق أياكس أمستردام الهولندي الفوز على فريق أتالانتا الإيطالي بنتيجة 2-0، ضمن منافسات مرحلة الدوري من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وسجل هدفي أياكس كل من أروكودار وأوزان في الدقيقتين 87 و90+3 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع أياكس رصيده للنقطة 3 ليحتل المركز الـ13 في ترتيب مرحلة الدوري من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بينما توقف رصيد أتالانتا عند النقطة 3 ليحتل المركز الـ15.

تشكيل أياكس

• حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

• خط الدفاع: لوكاس روزا، آرون بومان، يوري باس، أوين ويندال

• خط الوسط: جورثي موكيو، سفيان أمرابط، دافي كلاسين

• خط الهجوم: جوليان براندت، أوسكار جلوخ، ماركوس ليوناردو

تشكيلة أتالانتا

• حراسة المرمى: ماركو كارنيسيكي

• خط الدفاع: راؤول بيلانوفا، توماس كريستنسن، ريليا أوبريتش، دافيد زاباكوستا

• خط الوسط: جيانلوكا جايتانو، إيدرسون

• الوسط الهجومي: إليف إلماس، شارل دي كيتيلير، نيكولا زاليفسكي

• الهجوم: جيانلوكا سكاماكا