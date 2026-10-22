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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يسجل الهدف الأول لصالح طرابزون سبور في مرمى هارتس بدوري المؤتمر الأوروبي

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

أحرز محمد صلاح الهدف الأول لصالح فريق طرابزون سبور التركي في مرمى هارتس الاسكتلندي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2026-2027، في المباراة التي يستضيفها ملعب بابارا بارك.

وسجل صلاح الهدف في الدقيقة 32 من انطلاق المباراة من ركلة جزاء نفذها على طريقة بانينكا ليعلن عن تقدم طرابزون بهدف نظيف.

تشكيل طرابزون سبور

أعلن توماس رايس المدير الفني لفريق طرابزون سبور التركي تشكيله لمواجهة هارتس الاسكتلندي، مساء اليوم ، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2026-2027، في المباراة التي يستضيفها ملعب بابارا بارك.

وتواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي للفريق التركي، مرتديًا القميص رقم 10، لقيادة الخط الهجومي في مواجهة هارتس، التي يسعى خلالها طرابزون سبور إلى تحقيق انتصاره الثاني في البطولة الأوروبية.

تشكيل طرابزون سبور أمام هارتس

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: سيدني لوبيز كابرال، مليح كاباساكال، جينك أوزكاجار، ساميت أكايدين.

خط الوسط: باتيستا ميندي، تيم، بنجامين بوشواري.

خط الهجوم: نوح سافيولو، فرانكولينو دجو، محمد صلاح.

موعد مباراة طرابزون سبور وهارتس

وانطلقت مباراة طرابزون سبور وهارتس في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب بابارا بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري المؤتمر الأوروبي.

ويسعى الفريق التركي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حصد ثلاث نقاط جديدة، بينما يأمل هارتس في الخروج بنتيجة إيجابية أمام أصحاب الأرض.

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