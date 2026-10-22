موعد والقناة الناقلة لمباراة طرابزون وهارتس في دوري المؤتمر الأوروبي

يستعد فريق طرابزون سبور التركي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة أوروبية جديدة، عندما يلتقي مع نظيره هارتس الاسكتلندي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2026-2027.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها طرابزون سبور خلال الفترة الأخيرة، ورغبة الفريق في مواصلة نتائجه الإيجابية على المستويين المحلي والقاري، خاصة بعد الانتصارات التي حققها في مبارياته الأخيرة.

موعد مباراة طرابزون سبور وهارتس اليوم

يستضيف ملعب «بابارا بارك» معقل الفريق التركي، مباراة طرابزون سبور أمام هارتس الاسكتلندي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، والثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، وسط تطلعات جماهير طرابزون سبور لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالبطولة.

محمد صلاح يقود طموحات طرابزون سبور أمام هارتس

يدخل طرابزون سبور المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا مهمًا على حساب بشكتاش بهدفين دون مقابل، في مباراة الديربي التي جمعتهما يوم الإثنين الماضي ضمن منافسات الدوري التركي.

وشهدت المباراة تألق النجم المصري محمد صلاح، الذي نجح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه، ليؤكد حضوره المؤثر في الانتصار الذي حققه طرابزون سبور، ويمنح زملاءه دفعة معنوية قبل المواجهة الأوروبية المرتقبة.

كما بدأ الفريق التركي مشواره في دوري المؤتمر الأوروبي بصورة إيجابية، بعدما تمكن من الفوز على كوبس في الجولة الأولى، ليحصد ثلاث نقاط ويطمح إلى مواصلة انتصاراته وتعزيز موقعه في جدول ترتيب مرحلة الدوري.

في المقابل، يسعى فريق هارتس الاسكتلندي إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، بعدما اكتفى بالتعادل خلال الجولة الأولى من البطولة، وهو ما يجعله مطالبًا بتقديم أداء قوي أمام أصحاب الأرض.

القناة الناقلة لمباراة طرابزون سبور وهارتس

تُنقل مباراة طرابزون سبور وهارتس الاسكتلندي، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي، عبر قناة «بي إن سبورتس 2»، الناقل لمباريات البطولة.

وتترقب الجماهير ظهور محمد صلاح في المواجهة الأوروبية، على أمل مواصلة تألقه التهديفي ومساعدة فريقه على تحقيق انتصار جديد، في ظل سعي طرابزون سبور للمنافسة بقوة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية