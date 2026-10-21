البرتغالي فاجنر بينا: محمد صلاح يساعد جميع لاعبي طرابزون سبور

أشاد البرتغالي فاجنر بينا، لاعب طرابزون سبور التركي، بالدور الذي يؤديه النجم المصري محمد صلاح داخل الفريق، مؤكدًا أن تأثيره لا يقتصر على ما يقدمه خلال المباريات، بل يمتد إلى مساعدة زملائه ونقل خبراته إليهم داخل الملعب وخارجه.

فاجنر بينا: محمد صلاح يساعد جميع لاعبي طرابزون سبور

وقال بينا في تصريحات نشرتها الصحف التركية: "محمد صلاح يساعدنا جميعًا كثيرًا.. هو محترف كبير جدًا يساعد بشكل لا يصدق حتى لاعبينا الذين على أرض الملعب وغيرهم".

وأضاف أن أكثر ما يلفت انتباهه في شخصية صلاح هو قدرته على الحفاظ على أسلوبه الاحترافي ومستواه المميز، رغم انتقاله إلى تجربة جديدة في الدوري التركي.

وتابع: "الجانب الذي يدهشني هو استمراره في القيام بنفس الأشياء التي فعلها في إنجلترا هنا أيضًا.. شخص مذهل".

وتعكس هذه الإشادة المكانة التي يحظى بها صلاح داخل غرفة ملابس طرابزون سبور، في ظل خبراته الكبيرة التي اكتسبها خلال مسيرته الأوروبية، إلى جانب قدرته على مساعدة اللاعبين المحيطين به.

ويواصل النجم المصري جذب الأنظار منذ انضمامه إلى الفريق التركي، وسط آمال جماهير طرابزون في أن يسهم حضوره وخبراته في قيادة النادي لتحقيق أهدافه خلال الموسم الحالي.