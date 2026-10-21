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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرسنال يخطط لضم موهبة كلوب بروج بعد تألقه اللافت أمام إنتر ميلان

تريسولدي
تريسولدي
إسراء أشرف

بدأ نادي أرسنال الإنجليزي دراسة إمكانية التعاقد مع الألماني نيكولو تريسولدي، مهاجم كلوب بروج البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب، ونجاحه في جذب الأنظار بفضل أرقامه التهديفية في الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن إدارة أرسنال تتابع تطور المهاجم الشاب، تمهيدًا لبحث إمكانية ضمه في يناير المقبل، ضمن خطط النادي لتعزيز خياراته الهجومية استعدادًا للنصف الثاني من الموسم.

تريسولدي يتألق بثلاثية تاريخية أمام إنتر

لفت تريسولدي، البالغ من العمر 22 عامًا، الأنظار بقوة بعد بدايته المميزة هذا الموسم، إذ سجل 9 أهداف خلال 12 مباراة خاضها في مختلف البطولات.

وجاء أبرز ظهور للمهاجم الألماني خلال مواجهة كلوب بروج أمام إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، عندما سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 4-3، ليعزز أسهمه في سوق الانتقالات الأوروبية.

ولم يقتصر تألق تريسولدي على الموسم الحالي، بعدما قدم مستويات هجومية جيدة في الموسم الماضي، مسجلًا 23 هدفًا خلال 58 مباراة بقميص الفريق البلجيكي، وهي أرقام ساهمت في زيادة الاهتمام بخدماته.

منافسة إيطالية على صفقة أرسنال المحتملة

وبحسب التقرير البريطاني، قد يستفيد أرسنال من العلاقات الجيدة التي تجمعه بكلوب بروج، خاصة بعد انتقال كريستوس تزوليس إلى النادي الإنجليزي، وهو ما قد يساعد في فتح باب المفاوضات بشأن ضم تريسولدي.

لكن إتمام الصفقة لن يكون سهلًا، في ظل عدم رغبة النادي البلجيكي في خسارة أحد أبرز عناصره الهجومية خلال منتصف الموسم، خصوصًا مع الدور الذي يؤديه اللاعب في تشكيل الفريق.

ويواجه أرسنال منافسة محتملة من ميلان الإيطالي، الذي يراقب بدوره المهاجم الألماني بعد تألقه في مواجهة إنتر ميلان، ما قد يفتح الباب أمام صراع بين الناديين للحصول على توقيعه خلال الميركاتو الشتوي.

ومن المنتظر أن يتحدد مستقبل تريسولدي وفقًا لموقف كلوب بروج من العروض المحتملة، ومدى استعداد النادي للتخلي عن مهاجمه الشاب، في وقت يسعى فيه أرسنال إلى تدعيم خطه الأمامي بعناصر قادرة على تقديم الإضافة التهديفية خلال المرحلة المقبلة.

إنتر ميلان أرسنال آرسنال نيكولو تريسولدي تريسولدي كلوب بروج

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