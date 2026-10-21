هدفان دون مقابل .. خيبة أمل في «بشكتاش» بعد تألق محمد صلاح مع طرابزون سبور بالدوري التركي

سلطت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الضوء على خيبة أمل نادي بشكتاش، بسبب عدم نجاحه في ضم النجم المصري محمد صلاح سابقًا، إلى جانب عدم قدرته على الحد من خطورته خلال المواجهة التي جمعته بفريق طرابزون سبور في الدوري التركي.

وحقق طرابزون سبور الفوز على نظيره بشكتاش بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التركي الممتاز لموسم 2026-2027، بمشاركة محمد صلاح.

وافتتح أوزان توفان التسجيل لصالح طرابزون سبور في الدقيقة 21، قبل أن ينجح محمد صلاح في تعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 71، ليؤكد تفوق أصحاب الأرض ويحسم المواجهة لصالحهم.

وجاء تألق صلاح ليضيف إلى انتصار طرابزون سبور أهمية خاصة، في ظل إخفاق بشكتاش في إيقاف خطورته خلال اللقاء، بعدما ساهم النجم المصري في حسم المواجهة بهدفه في الشوط الثاني.

موقف بشكتاش وطرابزون سبور في الدوري التركي

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد بشكتاش عند 16 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري التركي، بينما رفع طرابزون سبور رصيده إلى 15 نقطة، ليحتل المركز الخامس، بفارق نقطة واحدة عن منافسه.

ويواصل محمد صلاح تقديم مستويات مؤثرة مع طرابزون سبور، بعدما سجل هدفًا في شباك بشكتاش، ليسهم في حصد فريقه ثلاث نقاط مهمة خلال منافسات الدوري التركي.