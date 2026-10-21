قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاملا هاريس تهاجم ترامب: تكلفة كل شيء ارتفعت بسببك.. وسنرد في الانتخابات
بعد توقيع اتفاق استثماري بـ11 تريليونًا.. الرئيس السيسي يُمازح طلعت مصطفى: عايز 200 ألف وحدة سكنية كمساهمة مُجتمعية
وسام وتوقيع مذكرة تفاهم .. الملك حمد بن عيسى يعقد مباحثات رسمية مع «ماكرون» في «المنامة»
هل ينقطع الإنترنت في مصر بسبب تهديدات إيران؟.. خبير أمن معلومات يكشف حقيقة استهداف كابلات مضيق هرمز
روما يكتسح سلوفان براتيسلافا برباعية في دوري أبطال أوروبا
العراق يتجه لإغلاق منافذه الحدودية مع إيران باستثناء منفذين .. تفاصيل
هدفان دون مقابل .. خيبة أمل في «بشكتاش» بعد تألق محمد صلاح مع طرابزون سبور بالدوري التركي
محمود جهاد يرد على مُنتقديه: إصاباتي «نصيب من عند ربنا» والجهاز الفني والطبي لم يقصر معي
وول ستريت جورنال: إيلون ماسك «يُقيّد» وصول أوكرانيا إلى نظام «ستارشيلد» دون الرجوع لـ «ترامب»
6 ملايين فرصة عمل و2.4 تريليون جنيه ضرائب .. «مدبولي» يكشف عوائد مشروعات طلعت مصطفى
منتخب مصر يتوّج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هدفان دون مقابل .. خيبة أمل في «بشكتاش» بعد تألق محمد صلاح مع طرابزون سبور بالدوري التركي

محمد صلاح
محمد صلاح
نورهان عادل

سلطت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الضوء على خيبة أمل نادي بشكتاش، بسبب عدم نجاحه في ضم النجم المصري محمد صلاح سابقًا، إلى جانب عدم قدرته على الحد من خطورته خلال المواجهة التي جمعته بفريق طرابزون سبور في الدوري التركي.

وحقق طرابزون سبور الفوز على نظيره بشكتاش بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التركي الممتاز لموسم 2026-2027، بمشاركة محمد صلاح.

وافتتح أوزان توفان التسجيل لصالح طرابزون سبور في الدقيقة 21، قبل أن ينجح محمد صلاح في تعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 71، ليؤكد تفوق أصحاب الأرض ويحسم المواجهة لصالحهم.

وجاء تألق صلاح ليضيف إلى انتصار طرابزون سبور أهمية خاصة، في ظل إخفاق بشكتاش في إيقاف خطورته خلال اللقاء، بعدما ساهم النجم المصري في حسم المواجهة بهدفه في الشوط الثاني.

موقف بشكتاش وطرابزون سبور في الدوري التركي

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد بشكتاش عند 16 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري التركي، بينما رفع طرابزون سبور رصيده إلى 15 نقطة، ليحتل المركز الخامس، بفارق نقطة واحدة عن منافسه.

ويواصل محمد صلاح تقديم مستويات مؤثرة مع طرابزون سبور، بعدما سجل هدفًا في شباك بشكتاش، ليسهم في حصد فريقه ثلاث نقاط مهمة خلال منافسات الدوري التركي.

ليكيب بشكتاش محمد صلاح طرابزون سبور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس السيسي

باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

المتوفي

الحزن يخيم على قرية شارونة بالمنيا بعد وفاة مدير بنك في حادث الطريق الغربي

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة

الرئيس السيسي

شمال مدينتي والإسكندرية وأبو قير والساحل الشمالي.. خريطة المشروعات الـ4 الجديدة بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى

حمو بيكا رفقة زوجته شمس

بعد فقدان وزنه.. حمو بيكا رفقة زوجته شمس فى أحدث ظهور

مشغولات ذهبية

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل 6285 جنيهًا

ترشيحاتنا

كامل الوزير: الدولة تنظر إلى مشروعات النقل باعتبارها محاور رئيسية للتنمية الاقتصادية

كامل الوزير: الدولة تنظر إلى مشروعات النقل باعتبارها محاور رئيسية للتنمية الاقتصادية

الانترنت

استهداف كابلات الإنترنت البحرية.. هل ينقطع الاتصال عن العالم؟

مشروعات الاسكان

ناجي قمحة: الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بملف التنمية العمرانية والحضارية

بالصور

بفستان لافت.. نجلاء بدر بإطلالة تبرز رشاقتها في اليوم الخامس من مهرجان الجونة

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

يسرا تتألق في اليوم الخامس من مهرجان الجونة بفستان ذهبي لامع |شاهد

يسرا
يسرا
يسرا

بفستان أزرق.. ناهد السباعي بإطلالة أنيقة في خامس يوم من مهرجان الجونة

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان.. فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

نبيل فهمي يتفقد الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلدات الجنوب اللبناني.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد