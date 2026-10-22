محمد صلاح يقود هجوم طرابزون سبور أمام هارتس.. التشكيل المتوقع

يستعد النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، لقيادة هجوم فريقه في المواجهة المرتقبة أمام هارتس الاسكتلندي، مساء اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2026-2027.

ويستضيف ملعب بابارا بارك المباراة، التي يدخلها الفريق التركي بطموح تحقيق انتصاره الثاني على التوالي في البطولة القارية، بعدما استهل مشواره بالفوز على كوبس الفنلندي، بينما يسعى هارتس إلى تعويض تعثره في الجولة الأولى والعودة بنتيجة إيجابية من الأراضي التركية.

طرابزون سبور يستهدف الفوز الثاني في دوري المؤتمر الأوروبي

بدأ طرابزون سبور مشواره في دوري المؤتمر الأوروبي بصورة إيجابية، بعدما تغلب على كوبس الفنلندي في الجولة الأولى، ليحصد ثلاث نقاط مهمة في سباق المنافسة على التأهل إلى الأدوار المقبلة.

ويأمل الفريق التركي في استغلال عاملي الأرض والجمهور خلال مواجهة هارتس، من أجل مواصلة نتائجه الجيدة وتعزيز فرصه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.

في المقابل، يدخل الفريق الاسكتلندي اللقاء بعدما تعادل في الجولة الافتتاحية، ويطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام طرابزون سبور، رغم صعوبة المواجهة خارج ملعبه.

التشكيل المتوقع لطرابزون سبور أمام هارتس

من المتوقع أن يعتمد الجهاز الفني لطرابزون سبور على مجموعة من العناصر الأساسية، يتقدمها محمد صلاح في الخط الأمامي، إلى جانب فرانكولينو دجو وأرال سيمسير، من أجل تشكيل خطورة على دفاع الفريق الاسكتلندي.

وجاء التشكيل المتوقع لطرابزون سبور أمام هارتس كالتالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: فاجنر بينا، تشيبوكي نوايو، ستيفان سافيتش، سيدني كابرال.

خط الوسط: أوزان توفان، فابينيو، إرنيست موتشي.

خط الهجوم: محمد صلاح، فرانكولينو دجو، أرال سيمسير.

ويعول طرابزون سبور على قدرات محمد صلاح الهجومية وخبراته في التعامل مع المواجهات الكبرى، إلى جانب تحركات زملائه في الخط الأمامي، لاختراق دفاع هارتس وحسم المباراة لصالح أصحاب الأرض.

موعد مباراة طرابزون سبور وهارتس في دوري المؤتمر الأوروبي

تقام مباراة طرابزون سبور وهارتس، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، على ملعب بابارا بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2026-2027.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، والساعة 8:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وهارتس

تنقل شبكة قنوات «بي إن سبورتس» مباريات دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2026-2027 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المقرر أن تُذاع مواجهة طرابزون سبور وهارتس عبر شاشتها.

واختارت الشبكة المعلق عامر الخوذيري للتعليق على أحداث المباراة، التي يترقبها جمهور الفريق التركي لمتابعة ظهور محمد صلاح، ومشاهدة ما سيقدمه النجم المصري في سعيه لقيادة فريقه نحو انتصار جديد في البطولة الأوروبية.