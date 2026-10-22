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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة طرابزون سبور وهارتس في دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

طرابزون سبور
طرابزون سبور
إسلام مقلد

يستعد فريق طرابزون سبور التركي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة قوية أمام هارتس الاسكتلندي، مساء اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2026-2027.

ويستضيف ملعب بابارا بارك بمدينة طرابزون التركية المباراة، التي يسعى خلالها أصحاب الأرض إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي في البطولة القارية، ومواصلة انطلاقتهم الإيجابية بعد الانتصار على كوبس الفنلندي بنتيجة 4-2 في الجولة الافتتاحية.

موعد مباراة طرابزون سبور وهارتس اليوم

تنطلق مباراة طرابزون سبور وهارتس، مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري المؤتمر الأوروبي، وفق المواعيد التالية:

الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الساعة 8:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

وتقام المباراة على ملعب بابارا بارك في تركيا، وسط تطلعات جماهير طرابزون سبور لمواصلة النتائج الإيجابية في المسابقة الأوروبية.

القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وهارتس

تُنقل مباراة طرابزون سبور وهارتس عبر قناة «بي إن سبورتس 2» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يمكن متابعة اللقاء عبر الإنترنت من خلال خدمة «بي إن كونكت» وتطبيق «تود».

وتحظى المواجهة باهتمام جماهيري، في ظل مشاركة النجم المصري محمد صلاح مع الفريق التركي، وسعي طرابزون سبور إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد ثلاث نقاط جديدة.

محمد صلاح يتألق قبل مواجهة هارتس

يدخل محمد صلاح مواجهة هارتس بمعنويات مرتفعة، بعدما ساهم في فوز طرابزون سبور على بشكتاش بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت يوم الاثنين الماضي ضمن منافسات الدوري التركي، ونجح خلالها النجم المصري في تسجيل الهدف الثاني لفريقه.

ويأمل صلاح في مواصلة تألقه ومساعدة فريقه على تحقيق انتصار جديد، خاصة أن طرابزون سبور بدأ مشواره في مرحلة الدوري بدوري المؤتمر الأوروبي بصورة جيدة، بعدما تغلب على كوبس الفنلندي بنتيجة 4-2، ليحصد أول ثلاث نقاط له في البطولة، عقب تسجيل أربعة أهداف واستقبال هدفين.

على الجانب الآخر، يدخل هارتس الاسكتلندي المباراة برصيد نقطة واحدة، بعدما تعادل في الجولة الافتتاحية، ويطمح إلى العودة بنتيجة إيجابية من رحلته إلى تركيا، رغم صعوبة المواجهة أمام الفريق المضيف.

تاريخ مواجهات طرابزون سبور وهارتس

لم يسبق لطرابزون سبور التركي وهارتس الاسكتلندي أن التقيا في مباراة رسمية، لتكون مواجهة اليوم الأولى بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري المؤتمر الأوروبي.

ورغم غياب المواجهات المباشرة بين الفريقين، فإن طرابزون سبور سبق له اللعب أمام أحد الأندية الاسكتلندية، وهو دندي يونايتد، في الدور التأهيلي الثاني من كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1997-1998.

وحقق الفريق التركي الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0، قبل أن يتعادل الفريقان في لقاء الإياب بنتيجة 1-1، ليحسم طرابزون سبور التأهل إلى الدور التالي بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.

هارتس وذكريات المواجهات أمام الأندية التركية

في المقابل، سبق لهارتس الاسكتلندي مواجهة إسطنبول باشاك شهير التركي، خلال دور المجموعات من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي عام 2022، لكن الفريق الاسكتلندي عانى خلال المواجهتين.

وخسر هارتس على ملعبه أمام إسطنبول باشاك شهير بنتيجة 0-4، قبل أن يتلقى هزيمة أخرى خارج أرضه بنتيجة 1-3، وهو ما يمنح مواجهة طرابزون سبور أهمية إضافية للفريق الاسكتلندي، الذي يسعى إلى تحسين نتائجه أمام الأندية التركية.

وتتجه الأنظار إلى ملعب بابارا بارك لمتابعة المواجهة المرتقبة، في ظل رغبة طرابزون سبور في تعزيز رصيده القاري، وطموح هارتس في تحقيق نتيجة إيجابية، بينما يأمل محمد صلاح في مواصلة بصمته التهديفية وقيادة فريقه نحو انتصار جديد.

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