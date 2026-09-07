أياكس يعلن غياب مدافعه لمدة شهر بسبب كدمة في عظمة القص والرئة

أعلن نادي أياكس الهولندي، اليوم الإثنين، غياب مدافعه آرون باومان، عن الملاعب لمدة شهر؛ بسبب تعرضه لكدمة في عظمة القص والرئة نتيجة تدخل قوي من نجل فان بوميل، لاعب أيندهوفن، في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي.

ونُقل باومان – البالغ من العمر 19 عامًا - إلى المستشفى بعد أن اندفع فان بوميل بقوة نحو لاعب أياكس أثناء قفزه لمحاولة لعب الكرة بالرأس في وسط الملعب؛ وتسبب ذلك في مشادة أسفرت عن إشهار أربع بطاقات صفراء، كانت إحداها من نصيب فان بوميل.

مغادرة المستشفى

ومن المتوقع أن يغادر باومان المستشفى اليوم الإثنين.

يُذكر أن روبن هو نجل مارك فان بوميل، لاعب خط الوسط السابق للمنتخب الهولندي.