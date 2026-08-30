سفيان أمرابط يعود إلى هولندا عبر بوابة أياكس.. صفقة مجانية حتى 2028

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي إتمام اتفاقه مع الدولي المغربي سفيان أمرابط، للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر عقب فسخ عقد اللاعب مع ناديه السابق فنربخشة التركي.

ويبدأ عقد أمرابط مع أياكس بشكل فوري، حيث وقع اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا على عقد يمتد حتى 30 يونيو 2028، ليعود مجددًا إلى الملاعب الهولندية بعد سنوات خاض خلالها تجارب عديدة خارج بلاده.

مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية

بدأ سفيان أمرابط مسيرته الاحترافية مع أوتريخت الهولندي، قبل أن ينتقل إلى فينورد، ليواصل بعدها مشواره خارج هولندا.

وخاض لاعب الوسط المغربي عدة تجارب مع أندية أوروبية بارزة، حيث ارتدى قمصان كلوب بروج البلجيكي، وهيلاس فيرونا الإيطالي، وفيورنتينا الإيطالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، ثم فنربخشة التركي.

تجربة إسبانية ومشاركة جديدة في كأس العالم

وخلال الموسم الماضي، خاض أمرابط تجربة في الدوري الإسباني مع ريال بيتيس، قبل أن يعود مجددًا إلى فنربخشة.

وعلى المستوى الدولي، واصل أمرابط حضوره مع منتخب المغرب، وشارك مؤخرًا للمرة الثالثة في بطولة كأس العالم، ليضيف فصلًا جديدًا إلى مسيرته الدولية المميزة مع أسود الأطلس.

أياكس يشيد بقدرات أمرابط

وأعرب جوردى كرويف، المدير الفني لأياكس، عن سعادته بإتمام التعاقد مع اللاعب المغربي، مؤكدًا أن صفاته تتوافق بشكل كبير مع احتياجات الفريق.

وقال كرويف: «نحن سعداء للغاية بتمكننا من التعاقد مع سفيان. إنه قوي بدنيًا، ويتمتع بقدرات كبيرة في اللعب بالكرة، كما يمتلك خبرة دولية واسعة».

وأضاف: «بالإضافة إلى ذلك، فهو يعرف الدوري الهولندي جيدًا، ولذلك نتوقع أن يتأقلم سريعًا. وبالتعاقد معه، نحصل على اللاعب بالمواصفات التي كنا نبحث عنها بالضبط».

أمرابط يفتح صفحة جديدة مع أياكس

ويمثل انتقال سفيان أمرابط إلى أياكس محطة جديدة في مسيرته، بعدما خاض سنوات من التجارب في عدد من أقوى الدوريات الأوروبية، ليعود هذه المرة إلى الدوري الهولندي بقميص أحد أكبر أندية القارة.

ويأمل أياكس في الاستفادة من خبرة اللاعب المغربي وقوته البدنية وقدراته في وسط الملعب، لمساعدة الفريق على المنافسة بقوة خلال الموسم الجديد، بينما يتطلع أمرابط إلى استعادة أفضل مستوياته وكتابة فصل جديد من مسيرته مع النادي الهولندي.