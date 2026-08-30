قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نسيم: زيارة الرئيس الصيني للقاهرة تؤكد أن مصر شريك أساسي في صياغة التوازنات الدولية
الصحة تتابع واقعة اندلاع حريق محدود في مستشفى كفر الزيات العام وتؤكد سلامة المرضى والعاملين
سيفشل أمام جغرافيا إيران.. طهران: الحصار الأمريكي لن يعزل البلاد.. و«سنرد بقوة»
محمد فراج: 14 مليار دولار استثمارات صينية مستهدفة في مصر بنهاية 2026
موعد مباراة الزمالك ضد منتخب السويس بتروجت والقنوات الناقلة
تفاصيل حادث دهس مروع بمرسى مطروح أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين
خلال ساعات.. مواعيد وتفاصيل قرعة الحج 2027 العلنية من وزارة الداخلية
روسيا تتوعد بضربات واسعة النطاق ضد منشآت الطاقة الأوكرانية.. إحراز تقدم في سومي ودونيتسك
نجيب محفوظ.. 20 عامًا على الرحيل| الأديب الذي جعل الحارة المصرية تمشي إلى نوبل
كشف أثري عن بقايا مجمع سكني ومعصرة يُرجح استخدامها لإنتاج النبيذ
مصدر بلجنة الحكام: هنرد على ابن المعلم رسمي بكرة وكلام كريم حسن شحاتة كذب
انطلاق الموجة الـ 30 بقنا.. إزالة 40 حالة تعدٍ على أملاك الدولة وأراضٍ زراعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سفيان أمرابط يعود إلى هولندا عبر بوابة أياكس.. صفقة مجانية حتى 2028

سفيان أمرابط
سفيان أمرابط
إسلام مقلد

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي إتمام اتفاقه مع الدولي المغربي سفيان أمرابط، للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر عقب فسخ عقد اللاعب مع ناديه السابق فنربخشة التركي.

ويبدأ عقد أمرابط مع أياكس بشكل فوري، حيث وقع اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا على عقد يمتد حتى 30 يونيو 2028، ليعود مجددًا إلى الملاعب الهولندية بعد سنوات خاض خلالها تجارب عديدة خارج بلاده.

 

مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية

بدأ سفيان أمرابط مسيرته الاحترافية مع أوتريخت الهولندي، قبل أن ينتقل إلى فينورد، ليواصل بعدها مشواره خارج هولندا.

وخاض لاعب الوسط المغربي عدة تجارب مع أندية أوروبية بارزة، حيث ارتدى قمصان كلوب بروج البلجيكي، وهيلاس فيرونا الإيطالي، وفيورنتينا الإيطالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، ثم فنربخشة التركي.

تجربة إسبانية ومشاركة جديدة في كأس العالم

وخلال الموسم الماضي، خاض أمرابط تجربة في الدوري الإسباني مع ريال بيتيس، قبل أن يعود مجددًا إلى فنربخشة.

وعلى المستوى الدولي، واصل أمرابط حضوره مع منتخب المغرب، وشارك مؤخرًا للمرة الثالثة في بطولة كأس العالم، ليضيف فصلًا جديدًا إلى مسيرته الدولية المميزة مع أسود الأطلس.

 

أياكس يشيد بقدرات أمرابط

وأعرب جوردى كرويف، المدير الفني لأياكس، عن سعادته بإتمام التعاقد مع اللاعب المغربي، مؤكدًا أن صفاته تتوافق بشكل كبير مع احتياجات الفريق.

وقال كرويف: «نحن سعداء للغاية بتمكننا من التعاقد مع سفيان. إنه قوي بدنيًا، ويتمتع بقدرات كبيرة في اللعب بالكرة، كما يمتلك خبرة دولية واسعة».

وأضاف: «بالإضافة إلى ذلك، فهو يعرف الدوري الهولندي جيدًا، ولذلك نتوقع أن يتأقلم سريعًا. وبالتعاقد معه، نحصل على اللاعب بالمواصفات التي كنا نبحث عنها بالضبط».

أمرابط يفتح صفحة جديدة مع أياكس

ويمثل انتقال سفيان أمرابط إلى أياكس محطة جديدة في مسيرته، بعدما خاض سنوات من التجارب في عدد من أقوى الدوريات الأوروبية، ليعود هذه المرة إلى الدوري الهولندي بقميص أحد أكبر أندية القارة.

ويأمل أياكس في الاستفادة من خبرة اللاعب المغربي وقوته البدنية وقدراته في وسط الملعب، لمساعدة الفريق على المنافسة بقوة خلال الموسم الجديد، بينما يتطلع أمرابط إلى استعادة أفضل مستوياته وكتابة فصل جديد من مسيرته مع النادي الهولندي.

نادي أياكس أمستردام أياكس أمستردام أياكس أمستردام الهولندي أياكس نادي أياكس سفيان أمرابط فنربخشة التركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

%64.9 للحقوق والآداب 60.1%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

وائل جمعة مع محمد معروف

خاص.. أول رد من وائل جمعة على مفاجأة كريم حسن شحاتة بشأن محمد معروف وعلي محمود

السيدة والفتاة

اعتداء لفظي وجسدي.. سيدة تنهال على فتاة بالضرب والعض داخل ميكروباص وتشوه وجهها

محمد صلاح

كاراغر يعتذر لمحمد صلاح: «أنا آسف.. لم أقدّر ما قدمته لليفربول بما يكفي»

حادث مطروح

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث دهس بشارع الإسكندرية بمرسى مطروح

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

الاهلي

كريم شحاتة عن شكوى زد ضد حكم مباراة الأهلي: قال لوائل جمعة خرجوا علي محمود

هرم خوفو

بعد 4600 عام.. العلم يحل لغز صمود هرم خوفو أمام الزلازل

ترشيحاتنا

محمد صلاح - مصطفى محمد

بعد اقترابه من قونيا سبور.. موعد أول لقاء رسمي بين مصطفى محمد وصلاح بالدوري التركي

محمد هانى

طلب مفاجئ من محمد هاني في مفاوضات تجديد عقده مع الأهلي

بيزيرا

أحمد شوبير ساخرا من أزمة بيزيرا: ناقص نعمله مسلسل.. يا ترى إنت فين يا بيزيرا؟

بالصور

التونة أم الماكريل أم السالمون؟.. تعرف على الأفضل لصحتك

التونة والسالمون
التونة والسالمون
التونة والسالمون

بمذاق نادر.. طريقة عمل الاستربس المقرمش في المنزل

الاستربس
الاستربس
الاستربس

فستان كب .. ركين سعد بإطلالة وسعر صادم يثير الجدل

ركين سعد
ركين سعد
ركين سعد

أسعار سيتروين C4 موديل 2022 المستعملة في مصر

سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022

فيديو

حمى تكسير العظام

تكسير العظام.. مرض فيروسي يثير القلق بعد ظهوره محليًا بأمريكا

عدوى السالمونيلا

السالمونيلا تثير القلق.. حقيقة الخطر على البيض في مصر

لدغة نمل

أكثر من 1000 لدغة.. نهاية مأساوية لمسنة داخل دار رعاية أمريكية

اوردر ب١٤ الف جنيه

أوردر بـ14 ألف جنيه .. حكاية مندوب ديليفري تعرض لعملية نصب كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد