عبدالحميد بسيوني: أؤيد إنشاء شركة كرة بنسبة 51% لضخ استثمارات جديدة وحل أزمات الزمالك المالية

أكد عبدالحميد بسيوني، نجم الكرة المصرية السابق، تأييده لإنشاء شركة كرة بنادي الزمالك، مع منحها نسبة 51%، بهدف ضخ استثمارات مالية كبيرة تساعد النادي على تجاوز أزماته الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وقال بسيوني، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إن إنشاء شركة الكرة يمثل خطوة مهمة لدعم الموارد المالية للنادي الأبيض، بما يساعده على حل أزماته المالية وفك القيد والتعاقد مع لاعبين أصحاب قدرات فنية مميزة يمكنهم تقديم الإضافة للفريق.

وأضاف نجم الكرة المصرية السابق أن الظروف المالية داخل نادي الزمالك صعبة، في ظل استمرار أزمة القيد لفترة طويلة، وهو ما يؤثر على قدرة النادي على تدعيم صفوفه بالشكل المطلوب.

وأشار بسيوني إلى أن الأزمة المالية تضع الزمالك أمام صعوبات في الاحتفاظ باللاعبين المميزين، لافتًا إلى رحيل عدد من العناصر المميزة عن الفريق خلال الفترة الماضية، وهو ما يعزز الحاجة إلى إيجاد حلول اقتصادية تضمن استقرار النادي وقدرته على المنافسة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية توفير موارد مالية قوية تساعد الزمالك على تجاوز أزماته الحالية، والحفاظ على لاعبيه المميزين، وإبرام صفقات قادرة على دعم الفريق وتحقيق طموحات جماهيره.