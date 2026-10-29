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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دونجا: شيكو بانزا لاعب عشوائي.. ويجب على معتمد جمال منح محمد حمد الثقة

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

تحدث تامر عبد الحميد «دونجا»، لاعب الزمالك السابق، عن مستوى عدد من لاعبي الفريق الأبيض، مشيرًا إلى أن الأنجولي شيكو بانزا لاعب عشوائي، لكنه قد يكون كلمة السر في بعض المباريات، كما أشاد بأداء محمد فوزي، حارس مرمى المقاولون العرب.

وقال دونجا في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، إن شيكو بانزا لاعب عشوائي، لكنه في بعض الأحيان يكون كلمة السر في المباراة، مؤكدًا أنه لاعب مؤثر للغاية، وأن وجوده في الملعب يصنع الفارق.

وأضاف لاعب الزمالك السابق أن محمد فوزي، حارس مرمى المقاولون العرب، لاعب جيد، وقدم مباراة كبيرة ومميزة، مشيدًا بالمستوى الذي ظهر به خلال اللقاء.

وتابع دونجا حديثه عن محمد حمد، مؤكدًا أنه تربى داخل نادي الزمالك، ويجب على معتمد جمال منحه الثقة، مشيرًا إلى أنه لاعب هداف، وأنهم كانوا يحبون مشاهدته خلال فترة وجوده في قطاع الناشئين.

واختتم دونجا تصريحاته بالحديث عن أحمد فتوح، قائلًا إنه لاعب مميز، لكنه يشعر بالحزن بسبب مستوى اللاعبين، مشددًا على ضرورة تركيز فتوح على حياته خارج الملعب أيضًا.

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