في مستهل توليه مهام عمله.. سكرتير الوادي الجديد يتابع منظومة العمل والأداء بالديوان

تنفيذًا لتوجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، تابع اللواء ا ح دكتور هشام عبد السميع الشيمي سكرتير عام المحافظة، انتظام سير العمل بمختلف الإدارات بالديوان العام؛ في مستهل توليه مهام عمله، من خلال جولة شملت كافة الإدارات والأقسام؛ للوقوف على مستوى الأداء والانضباط الإداري، ومتابعة منظومة العمل بما يضمن حسن سير الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته، حرص الشيمي على الإطلاع على أهم المعوقات و المقترحات لتطوير منظومة العمل، مؤكدًا أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الإدارات، فى ضوء الاختصاصات الوظيفية والقواعد المنظمة، بما يدعم كفاءة مستوى الاداء وتحقيق المستهدفات التنفيذية للمحافظة.

وفي سياق متصل، عقد السكرتير العام اجتماعًا بحضور مديري إدارات المركز التكنولوجي و المتغيرات المكانية وأملاك الدولة و التقنين؛ لمتابعة موقف ملفات العمل الخاصة بمنظومة التصالح في مخالفات البناء و التقنين و التعامل مع المتغيرات غير القانونية، موجهًا بعرض تقرير تفصيلي يومي عن موقف هذه الملفات و المعوقات التي تواجه دفع نسب العمل والتنفيذ لتذليلها ودفع معدلات الإنجاز.