مفاجآت مع واما في الصيف.. محمد نور يكشف لصدى البلد تفاصيل ميني ألبوم «معاك»

كشف الفنان محمد نور، خلال لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، عن تفاصيل أحدث مشروعاته الغنائية، حيث يستعد لطرح ميني ألبوم جديد يحمل اسم «معاك»، ويضم مجموعة من الأغاني الهادئة التي يقدمها لجمهوره خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد نور، في حديثه لـ«صدى البلد»، إن ميني ألبوم «معاك» يضم عددًا من الأغاني التي تتميز بالطابع الهادئ، موضحًا أنه يسعى من خلال هذا العمل إلى تقديم حالة موسيقية مختلفة تحمل الكثير من المشاعر والإحساس، وتتناسب مع الأجواء الرومانسية التي يفضلها قطاع كبير من جمهوره.

وأضاف أن الألبوم من المقرر طرحه خلال شهر نوفمبر المقبل، بإذن الله، معربًا عن أمله في أن ينال العمل إعجاب الجمهور، وأن تحقق أغانيه صدى إيجابيًا لدى محبيه، خاصة أنه يحرص دائمًا على تقديم أعمال غنائية متنوعة تجمع بين الإحساس والتجديد.

وفي سياق آخر، أشار محمد نور إلى وجود العديد من الأغاني و الحفلات التي تجمعه بفريق «واما»، ومن المقرر تقديمها خلال موسم الصيف، في خطوة ينتظرها محبو الفريق، الذي ارتبط اسمه بالعديد من الأغاني الناجحة التي حققت انتشارًا واسعًا على مدار السنوات الماضية.

وتأتي هذه الأعمال في إطار حرص محمد نور على مواصلة نشاطه الفني وتقديم المزيد من الأغاني الجديدة، سواء على مستوى أعماله الفردية أو من خلال تعاونه مع فريق «واما»، بما يلبي تطلعات جمهوره ويمنحه فرصة للاستمتاع بألوان موسيقية متنوعة.

ومن المنتظر أن تكشف الفترة المقبلة عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بميني ألبوم «معاك»، إلى جانب الأعمال الغنائية الجديدة التي يستعد محمد نور لتقديمها مع فريق «واما» خلال الصيف.



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