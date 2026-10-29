قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم الخلافات.. اتصالات مكثفة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء لاستئناف المفاوضات
روساتوم الروسية: نجحنا في تجاوز التحديات الخاصة بالمشروع النووي المصري ومواصلة العمل
عقوبات مالية مضاعفة.. وائل جمعة يحذر لاعبي الأهلي من الحديث عبر السوشيال ميديا
دون إصابات.. انهيار منزل من 3 طوابق في أبوقرقاص بالمنيا
الأهلي ينهي اتفاقه مع علي حمدي ويتبقى التفاوض مع البنك
مسيّرات تهاجم مدينة ربك عاصمة ولاية النيل الأبيض جنوبي السودان
سوريا.. مصرع شخص وفقدان آخرين جراء السيول والفيضانات في الرقة
صلاة قيام الليل وعدد ركعاتها.. اعرف أفضل طريقة لأدائها
موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2026 لـ 11.5 مليون مستحق
رئيس هيئة الانتخابات البرازيلية: التصويت جرى بصورة طبيعية ووفقًا للدستور
ترامب يوافق على دخول فلافيو بولسونارو الولايات المتحدة بعد خسارته انتخابات البرازيل
شبورة كثيفة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة.. تفاصيل طقس اليوم الخميس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مفاجآت مع واما في الصيف.. محمد نور يكشف لصدى البلد تفاصيل ميني ألبوم «معاك»

الفنان محمد نور مع أوركيد سامي
الفنان محمد نور مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

كشف الفنان محمد نور، خلال لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، عن تفاصيل أحدث مشروعاته الغنائية، حيث يستعد لطرح ميني ألبوم جديد يحمل اسم «معاك»، ويضم مجموعة من الأغاني الهادئة التي يقدمها لجمهوره خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد نور، في حديثه لـ«صدى البلد»، إن ميني ألبوم «معاك» يضم عددًا من الأغاني التي تتميز بالطابع الهادئ، موضحًا أنه يسعى من خلال هذا العمل إلى تقديم حالة موسيقية مختلفة تحمل الكثير من المشاعر والإحساس، وتتناسب مع الأجواء الرومانسية التي يفضلها قطاع كبير من جمهوره.

وأضاف أن الألبوم من المقرر طرحه خلال شهر نوفمبر المقبل، بإذن الله، معربًا عن أمله في أن ينال العمل إعجاب الجمهور، وأن تحقق أغانيه صدى إيجابيًا لدى محبيه، خاصة أنه يحرص دائمًا على تقديم أعمال غنائية متنوعة تجمع بين الإحساس والتجديد.

وفي سياق آخر، أشار محمد نور إلى وجود العديد من الأغاني  و الحفلات التي تجمعه بفريق «واما»، ومن المقرر تقديمها خلال موسم الصيف، في خطوة ينتظرها محبو الفريق، الذي ارتبط اسمه بالعديد من الأغاني الناجحة التي حققت انتشارًا واسعًا على مدار السنوات الماضية.

وتأتي هذه الأعمال في إطار حرص محمد نور على مواصلة نشاطه الفني وتقديم المزيد من الأغاني الجديدة، سواء على مستوى أعماله الفردية أو من خلال تعاونه مع فريق «واما»، بما يلبي تطلعات جمهوره ويمنحه فرصة للاستمتاع بألوان موسيقية متنوعة.

ومن المنتظر أن تكشف الفترة المقبلة عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بميني ألبوم «معاك»، إلى جانب الأعمال الغنائية الجديدة التي يستعد محمد نور لتقديمها مع فريق «واما» خلال الصيف.


https://youtube.com/shorts/K5JZug4ualE?si=OVBn20B4jq_HBDI4

الفنان محمد نور اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

المعاهد الازهرية

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن عن حاجته لمعلمين بنظام الحصة.. اعرف التفاصيل

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي.. هل حان وقت الشراء أم جني الأرباح؟

انتشار البوست بصفحات المعلمين

منشورات المطالبة بجعل رمضان اجازة بالمدارس تنتشر بصفحات المعلمين بفيسبوك.. والأهالي يؤيدون

وزير التربية والتعليم

هل يتم تأجيل الفصل الدراسي الثاني في المدارس؟.. تربوي يحسم الجدل

اسعار باقات الانترنت الارضي

مجانًا .. موعد تفعيل ضعف باقة الإنترنت الأرضي

محمد صلاح

تقارير عالمية : صلاح يمنح طرابزون إنجازا مميزا

الدواجن

خسائر بـ 90 مليون جنيه يوميًا.. ارتفاع أسعار الأعلاف يضع صناعة الدواجن تحت الضغط

ترشيحاتنا

مجلس النواب

نواب: رفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية بوابة دعم الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي

عقوبات الحصول على سيارة معاقين بالمخالفة

بالتزامن مع تحرّك النواب.. عقوبات الحصول على سيارة معاقين بالمخالفة

حصول ذوي الاعاقة على سيارات مدعومة

بعد تحرك البرلمان .. ضوابط حصول ذوي الإعاقة على سيارات مدعومة

بالصور

جمعت بين الجرأة والأنوثة.. ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالتها

جمعت بين الجرأة والانوثة..ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالتها
جمعت بين الجرأة والانوثة..ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالتها
جمعت بين الجرأة والانوثة..ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالتها

بالحمالات السوداء.. جورى بكر بإطلالة ملفتة فى دبي

جورى بكر بإطلالة ملفتة فى دبي
جورى بكر بإطلالة ملفتة فى دبي
جورى بكر بإطلالة ملفتة فى دبي

بفستان منقط..ميريهان حسين تخطف الأنظار فى عيد ميلادها

ميريهان حسين تخطف الانظار فى عيد ميلادها
ميريهان حسين تخطف الانظار فى عيد ميلادها
ميريهان حسين تخطف الانظار فى عيد ميلادها

هبة مجدى تخطف الأنظار بالأخضر الملكي مع الأزرق

هبة مجدى تخطف الانظار بالاخضر الملكى مع الازرق
هبة مجدى تخطف الانظار بالاخضر الملكى مع الازرق
هبة مجدى تخطف الانظار بالاخضر الملكى مع الازرق

فيديو

سيدة واجهت النيران بشجاعة

سيدة بورسعيد تواجه النيران بشجاعة وتنقذ عقار من كارثة

عماد كمال

بعد نجاح أغنية المصريين.. عماد كمال يطرح أغنيته مش خسارة عبر منصات التواصل الاجتماعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد