موجز أخبار الوادي الجديد| الزراعة توافق على إقامة 68 مشروعًا إنتاجيًا.. وبدء تطهير أرض المطحن بالبساتين لسوق الخميس

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

الزراعة توافق على إقامة 68 مشروعًا إنتاجيًا في الوادي الجديد



أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، عن الانتهاء من أعمال اللجنتين العليتين رقمي 98 و99، واللتين أسفرتا عن الموافقة على إقامة 68 مشروعًا متنوعًا، تشمل مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني، وذلك في إطار جهود دعم الاستثمار الزراعي وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.



إقامة مشروعات على الأراضي الزراعية

وقال المهندس أحمد إبراهيم، مدير إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالوادي الجديد، إن الموافقات جاءت بناءً على توجيهات الدكتور مجد المرسي عوض، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وبعد الحصول على موافقات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء، وفقًا للقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016، المنظم لإقامة المشروعات على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية.

وأوضح أن المشروعات التي حصلت على الموافقات تتنوع بين حظائر الماشية، ومشروعات الدواجن والإنتاج الحيواني، والسكن الخاص، ومخازن الحاصلات الزراعية، إلى جانب مشروعات أخرى، بما يسهم في دعم الأنشطة الإنتاجية وتلبية احتياجات المواطنين.

وجاء توزيع الموافقات على مراكز المحافظة بواقع 12 مشروعًا بمركز الخارجة، و25 مشروعًا بمركز باريس، و5 مشروعات بمركز بلاط، و11 مشروعًا بمركز الداخلة، و3 مشروعات بمنطقة القصر، و12 مشروعًا بمركز الفرافرة.

وأشار مدير إدارة حماية الأراضي إلى إرسال الموافقات إلى الوحدات المحلية بالمراكز المعنية، داعيًا المواطنين الحاصلين على موافقات وزارة الزراعة إلى سرعة التوجه للإدارات الزراعية المختصة، ثم الوحدات المحلية التابعة لهم، لاستكمال إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة.

وشدد على أن مدة صلاحية الموافقة عام واحد، وفي حالة عدم استكمال إجراءات الترخيص خلال هذه المدة تُعد الموافقة لاغية، مع جواز تجديدها لمدة عام آخر لمرة واحدة فقط، وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة.

رئيس مركز الخارجة: بدء تطهير أرض المطحن بالبساتين تمهيدًا لنقل سوق الخميس

أعلن جهاد المتولي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، عن استكمال الأجهزة التنفيذية بالوحدة جهودها الميدانية لرفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتوفير أسواق حضارية منظمة تليق بالمواطنين، في إطار توجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، حيث جرى تنفيذ اعمال تطهير منطقة "أرض المطحن" بالبساتين تمهيدًا لنقل "سوق الخميس" إليها، وتخفيف الازدحام عن المناطق السكنية، ضمن خطة متكاملة لتنظيم الأسواق العشوائية ووضعها في أطر حضارية منظمة.



تركيب مظلات للباعة بالسوق

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة أن الأعمال الحالية لا تقتصر على التمهيد والنظافة فحسب، بل ستشمل التخطيط لإنشاء مظلات متكاملة للباعة الجائلين ورواد السوق؛ وذلك للوقاية من ارتفاع درجات الحرارة وحماية البضائع، وتوفير بيئة عمل ملائمة وآدمية تضمن راحة الباعة والمواطنين على حد سواء، وذلك في إطار حرص المحافظة على تنظيم الحركة التجارية، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بمختلف القطاعات والقرى التابعة للمركز.

تعليم الوادى الجديد تعلن بدء مسابقة معرض العلوم والهندسه

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، عن بدء مسابقة المعرض الدولي للعلوم والهندسة والذي يضم الطلاب الباحثين بدءا من الصف التاسع لعرض أبحاثهم والمنافسة على مستوى جمهورية مصر العربية يتم ترشيح (15) مشروعاً من خلال هذه المعارض لتمثيل مصر بالمعرض الدولى طبقاً لمعايير دوليه ومن خلال اتباع خطوات البحث العلمي الصحيحة، ثم المعرض الدولي الذي يضم صغار العلماء على مستوى العالم بالولايات المتحدة الأمريكية وبحضور 78 دولة، بتوجيهات عبد الرحمن محمد عبد اللطيف مدير القطاع بالمحافظة وإيماناً بالدور الذي تقوم به الوزارة في إثراء ونشر ثقافة البحث العلمي وكمصدر أساسي لنشر المعرفة.

- أكبر معرض لدعم الأفكار والابتكارات

ويعتبر المعرضِ الدولي للعلوم والهندسة أكبر مسابقة للعلومِ في العالم لمرحلة التعليم ما قَبْلَ الجامعي، حيث يكون لدى الطلاب الفرصة للحُلْم وخَلْق الأفكارِ الكبيرة مثل: طريقة أفضل للحُصول على الماء العذب لضحايا الكوارث الطبيعية، وطريقة لمساعدة فاقدي البصر والمُعوّقِين للوصولِ للإنترنت، أَو يوضح نظرية رياضية رائدةَ، فهو معرض دولي للعلوم والهندسة يلتقي فيه الباحثون من الطلاب والطالبات في المرحلتين الاعدادية والثانوية (من الصف الثالث الاعدادي حتى الثالث الثانوي)، قادمين من دول متنوعة بعد ترشيحهم من قبل المعرض المحلي المقام في دولتهم.

كيف يختلف عن المعارض و المسابقات الأُخرى

يقوم معرض العلوم والهندسة على أساس التنافس على البحث والتقصّي (وقد يَتطلب إجراء التجارب التي لابد لها أن تُراعي القوانين والأنظمة لهذا المعرض) للوصول لفكرة، معلومة أو نظرية جديدة إلى حد ما مثبتة من خلال البحث، بعكس ما قد يصل لذهن المشارك في معرض العلوم والهندسة أنه مسابقة الهدف الأساسي منها هو المخرج والناتج سواء كان جهازًا أو ابتكارًا أو منهجًا لنظرية جديدة، علمًا بأنه يمكن أن يكون هناك مخرج مادي كجهاز أو أداة أو آلة تساهم في إثبات الفرضية ويمكن الإستفادة منها وتقديمها للمجتمع، فمعرض العلوم والهندسة يُسلط الضوء على مراحل البحث بصورة أكبر، كما يهتم بالناتج المنطقي من هذه الدراسات والإحصاءات وفق تسلسل علمي مقنع ومفهوم يتوصل إليه بعد مراعاة جميع المتغيرات، ويعرض عناصر البحث الرئيسية على لوحة عرض بمواصفات ومقاسات محددة.

- مراحل المشاركة :

التسجيل في الاستمارة الالكترونية الحالية

المُشاركة في المعرض التمهيدي (على مستوى الادارة)

المُشاركة في المعرض المحلي (على مستوى المحافظة ) للفائزين فى المعرض التمهيدي

التأهل للمعرض النهائي على مستوى الدولة (على مستوى الجمهورية) للفائزين فى المعرض المحلي

التأهل للمعرض الدولي على مستوى العالم.