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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كسر الباب عليه.. لطيفة تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شقيقها

الفنانة التونسية لطيفة
الفنانة التونسية لطيفة
أحمد البهى

كشفت الفنانة التونسية لطيفة، فى تصريحات تليفزيونية عن تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة شقيقها.

وقالت الفنانة التونسية لطيفة: كان ملاك العيلة، اسمه نور الدين، قبل ما يتوفى بساعتين كان بيتكلم معانا وبيضحك، وكان بيتابع الأخبار، وقلبه حزين على اللي بيحصل في غزة وفلسطين، ربنا يكتب لنا موتة زيه، هو مات أحسن موته وهو على سريره.

واستكملت الفنانة لطيفة حديثها قائلة: أخويا كان قريب من بيته، بيرن عليه مردش كسر الباب عليه، ده اللي حصل وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيقول ويكتب أخبار مش صح. 

وكانت قد أعلنت النجمة لطيفة تأجيل طرح ألبومها الجديد، والذي كان من المقرر صدوره الخميس المقبل، وذلك بعد تلقيها نبأ وفاة شقيقها الأكبر نور الدين، إثر أزمة قلبية مفاجئة في سريره.

وكانت لطيفة تتواجد داخل الاستوديو لوضع اللمسات الأخيرة على الألبوم حين فُجعت بخبر رحيل شقيقها، ما أدخلها في حالة من الصدمة والحزن العميق، خاصةً أن الواقعة أعادت لها مشهد فقدان والدتها الذي لم تتجاوزه بعد.

الفنانة التونسية لطفية لطيفة الفنانة لطيفة

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