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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مفاجأة لياسمينا العبد في كواليس مسلسل ابن النصابة

الفنانة الشابة ياسمينا العبد
الفنانة الشابة ياسمينا العبد
أحمد البهى

فاجأ فريق عمل مسلسل ابن النصابة الفنانة الشابة ياسمينا العبد بالاحتفال بعيد ميلادها التاسع عشر، وذلك في أول يوم تصوير لها ضمن أحداث العمل. وشارك في الاحتفال كل من النجمة كندة علوش، والفنان معتز هشام، وحمزة دياب، إلى جانب مخرج المسلسل أحمد عبد الوهاب.

ونشرت ياسمينا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من أجواء الاحتفال، معربة عن سعادتها بهذه المفاجأة ودعم زملائها.

مسلسل ابن النصابة يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: كندة علوش، انتصار، ياسمينا العبد، معتز هشام، حمزة دياب، وعدد من الفنانين الآخرين. العمل من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوّق حول رانيا، المحامية التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها، لتتحول إلى امرأة قوية تسعى للانتقام واستعادة حياتها.

وفي سياق آخر، تواصل ياسمينا العبد حصد الجوائز والتكريمات؛ حيث حصلت مؤخرًا على جائزة أفضل ممثلة شابة من مهرجان كأس إنرجي عن دورها في مسلسل لام شمسية، كما كرّمت في حفل Creative Summit عن نفس الدور.

يُذكر أن آخر أعمال ياسمينا كان مسلسل لام شمسية الذي عُرض في موسم دراما رمضان ٢٠٢٥، وقدّمت خلاله شخصية زينة. شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم منهم: أمينة خليل، ياسمينا العبد، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، وغيرهم. العمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار درامي مشوّق.

وتصدرت ياسمينا العبد ترند منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية عقب عرض مشهد يجمعها مع النجم ماجد الكدواني خلال أحداث مسلسل موضوع عائلي ٣ الذي يعرض حصرياً على منصة شاهد، وهو من بطولة ماجد الكدواني، طه الدسوقي، رنا رئيس، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، محمد رضوان. كتب العمل الثنائي محمد عز الدين وكريم يوسف، وأخرجه أحمد الجندي.

وفي سياق آخر، يذكر أحدث أعمال ياسمينا العبد مسرحية بني آدم مع الفنان أحمد حلمي، وتقدم شخصية تحمل اسم زوبا، وعرضت المسرحية خلال فاعليات موسم الرياض، والمسرحية من بطولة أحمد حلمي، أسيل عمرا ن، ياسمينا العبد، مصطفى خاطر، حمدي المرغني، إيمان السيد، عماد رشاد .

كما ظهرت ياسمينا في حلقة منفصلة باسم تفتيش مفاجئ من مسلسل ساعته وتاريخه، وتدور أحداث الحلقة عن الابتزاز الكتروني، ويضم المسلسل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد داش، ياسمينا العبد، خالد كمال، أحمد أمين، مايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

وعرض فيلم سكر ٢ في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة، والفيلم يضم عدد كبير من الأبطال، ومن أبرزهم: ماجدة زكي، حلا الترك، ريهام الشنواني، معتز هشام، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج تامر المهدي، وتدور أحداثه في إطار موسيقي استعراضي.

كما قدمت ياسمينا مسلسل البحث عن علا ٢، الذي عرض على منصة نتفليكس، حيث قامت بدور زينة صديقة نادية والتي تساعد علا في الترويج لمشروعها Second Chance.

ياسمينا العبد مسلسل ابن النصابة ابن النصابة

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مفاجأة لياسمينا العبد في كواليس مسلسل ابن النصابة

الفنانة الشابة ياسمينا العبد
الفنانة الشابة ياسمينا العبد
الفنانة الشابة ياسمينا العبد

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