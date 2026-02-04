حالة الطقس اليوم الأربعاء .. شبورة كثيفة صباحًا وشديد البرودة ليلًا

تشهد حالة الطقس، اليوم الأربعاء، في مصر أجواءً مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، مع رياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فتكون مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح نشطة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

حالة الطقس في سيناء

وتكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

القاهرة: العظمى 21 درجة، الصغرى 12 درجة.

الإسكندرية: العظمى 21 درجة، الصغرى 10 درجات.

دمنهور: العظمى 20 درجة، الصغرى 11 درجة.

سيوة: العظمى 19 درجة، الصغرى 7 درجات.

أسوان: العظمى 27 درجة، الصغرى 11 درجة.

قنا: العظمى 25 درجة، الصغرى 11 درجة.

الأقصر: العظمى 26 درجة، الصغرى 11 درجة.

سوهاج: العظمى 24 درجة، الصغرى 9 درجات.

مرسى مطروح: العظمى 22 درجة، الصغرى 10 درجات.

العاصمة الجديدة: العظمى 22 درجة، الصغرى 10 درجات.

العلمين الجديدة: العظمى 20 درجة، الصغرى 9 درجات.

حالة البحرين

البحر المتوسط: معتدل، وارتفاع الأمواج من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.