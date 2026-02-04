دراسة علمية بجامعة الزقازيق ترصد التأثير الخفي لمواقع التواصل على نفسية الطلاب | صور

ناقشت جامعة الزقازيق رسالة دكتوراه في الفلسفة في التربية، تخصّص علم النفس التربوي، للباحثة ياسمين مصطفى أحمد عبدالسلام، المدرس المساعد بقسم علم النفس التربوي، والتي تناولت دراسة العلاقات السببية بين الإفصاح عن الذات والاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي وتقدير الذات لدى طلاب وطالبات الكليات العملية والنظرية بالجامعة.

وهدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة التأثيرات المتبادلة بين هذه المتغيرات، وبيان دور مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل مستوى تقدير الذات لدى الشباب الجامعي، في ضوء اختلاف نوع الكلية، بما يسهم في فهم أعمق لتأثير المنصات الرقمية على الصحة النفسية للطلاب.

وتكوّنت لجنة الحكم والمناقشة من كلٍّ من: الأستاذ الدكتور فتحي عبد الحميد عبد القادر خليل، أستاذ علم النفس التربوي المتفرغ بكلية التربية جامعة الزقازيق (رئيسًا ومناقشًا داخليًا)، والأستاذة الدكتورة هانم أحمد أحمد سالم، أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة الزقازيق (مشرفًا وعضوًا)، والأستاذة الدكتورة مي السيد خليفة، أستاذ ورئيس قسم علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة العاصمة (مناقشًا خارجيًا وعضوًا)، والأستاذة الدكتورة إيمان إبراهيم محمد سليم نافع، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية التربية جامعة الزقازيق (مشرفًا وعضوًا).

وأشادت لجنة المناقشة بأهمية موضوع الرسالة ونتائجها العلمية، مؤكدة إسهامها في دعم البحوث النفسية والتربوية المرتبطة بتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على تقدير الذات لدى الشباب الجامعي.