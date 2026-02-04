بعد أزمة جرينلاند .. ألمانيا تحسم موقفها من مقاطعة المونديال الأمريكي

أعلنت وزيرة الدولة للرياضة في ألمانيا كريستيان شيندرلاين، معارضة الحكومة الألمانية لمقاطعة بطولة كأس العالم لكرة القدم لهذا العام.

وقالت شيندرلاين لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" في مقابلة نُشرت مساء الثلاثاء: "المقاطعة مرفوضة تمامًا بالنسبة لنا".

وأضافت: "اتفقنا على هذا الأمر داخل الحكومة، وعندما يتعلق الأمر بالمقاطعة، نقول: نحن لا ندعمها. إن علاقتنا مع الولايات المتحدة تُبنى على أسس السياسة الخارجية، وهذا مستوى مختلف، ولا يجب استغلال الرياضة لهذا الغرض. يجب أولًا وقبل كل شيء التركيز على المنافسة".

وأوضحت "علاوة على ذلك، لن تُقام بطولة كأس العالم القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية فحسب، بل في كندا والمكسيك أيضًا".

وقالت شيندرلاين إن الحكومة الألمانية على دراية بالنقاش الدائر، وأن بعض الاعتبارات المتعلقة بالمقاطعة جاءت بسبب نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضم جرينلاند والعملية العسكرية في فنزويلا مطلع يناير.

وصرح أوكي جوتليش، نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم ورئيس نادي سانت باولي، مؤخرًا بضرورة إجراء نقاش حول المقاطعة على الأقل.