أمريكا عادت .. «قبعة» تسرق الأضواء بالبيت الأبيض بشعار جديد لـ ترامب

لاحظ الحاضرون في المؤتمر الصحفي بالبيت الأبيض، ظهور قبة جديدة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مدون عليها شعار جديد وهو "أمريكا عادت"، تزامنًا مع توقيع ترامب على قانون الاعتمادات الموحدة، مُعيدًا بذلك فتح الحكومة الفيدرالية بحضور حشد من المشرعين الجمهوريين.

وُضعت القبعة، التي تحمل عبارة "أمريكا عادت!"، على المكتب البيضاوي خلال مراسم التوقيع، حيث أشاد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون بالشعار وهو يقف بجانب الرئيس، بحسب ما أفادت به شبكة فوكس نيوز.

وقال جونسون: "هذا في مصلحة البلاد، وأمريكا عادت"، مضيفًا أن القبعة "مناسبة" و"الشعار الأمثل".

وأكد ترامب حداثة القبعة خلال مراسم التوقيع، ناظرًا إلى القبعة التي كان جونسون يحملها.

وقال ترامب: "إنها قبعة جديدة. لقد صدرت للتو. أمريكا عادت".

وبينما ركز الحدث على إقرار حزمة التمويل الحكومي الشاملة، سرعان ما أصبحت القبعة محط الأنظار مع ذلك، وحتى ظهر يوم الثلاثاء، لم تكن قبعة "أمريكا عادت!" معروضة للبيع على الموقع الرسمي لمتجر ترامب، الذي يعرض حاليًا منتجات أخرى تحمل علامة ترامب التجارية، بما في ذلك قبعات "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا".

جاءت تصريحات جونسون في الوقت الذي سعى فيه الجمهوريون إلى دعم إقرار قانون الاعتمادات الموحدة (CAA) بعد أيام من الترقب، حيث وقف جونسون خلف ترامب أثناء توقيع الرئيس على القانون الذي يعيد فتح الحكومة.

زعم ترامب لاحقًا أن العبارة الجديدة لا تحل محل شعاره السياسي القديم "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا".

وقال: "لن ننسى شعار 'لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا' أبدًا. لكنني أعتقد أن هذا مناسب جدًا".

ولا يزال من غير الواضح متى أو ما إذا كانت قبعة "أمريكا عادت" ستُطرح للبيع في متجر ترامب الإلكتروني.