«شبانة»: جون إدوارد لم يتنازل عن نسبته من صفقات الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن تنازل جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، عن نسبته من رحيل لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال "شبانة"، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "cbc"، إن ما تم تداوله خلال الساعات الماضية حول تنازل جون إدوارد عن نسبته في الصفقات التي غادرت الزمالك في يناير غير صحيح تمامًا، مشددًا على أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح “شبانة” أن جون إدوارد شخصية استثمارية، ولم يتنازل عن حقوقه المالية المرتبطة بصفقات رحيل اللاعبين، كما أشيع مؤخرًا وذلك حسب مصدر في الزمالك.