بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيحة الترم الأول للشهادة الإعدادية بالقليوبية

ينشر موقع صدى البلد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية بعد اعتمادها رسميًا من محافظة القليوبية.



واعتمد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول) للعام الدراسي 2025/2026، وذلك بحضور الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم، و إسلام عبد الفتاح، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية.

نسبة النجاح

وأوضح المحافظ أن نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية بلغت 77.58%، حيث تقدم للامتحانات 119,958 طالبًا وطالبة، حضر منهم 118,597، ونجح 92,008 طلاب.

وأشار إلى أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية بلغت 75.91%، حيث نجح 1,431 طالبًا من إجمالي 1,885 طالبًا حضروا الامتحانات.

وفي سياق متصل، حقق طلاب إعدادية النور للمكفوفين وإعدادية الصم وضعاف السمع نتائج متميزة، حيث بلغت نسبة النجاح 100% لكل منهما، ونجح جميع المتقدمين، والبالغ عددهم 11 طالبًا للمكفوفين و24 طالبًا للصم وضعاف السمع.

وأوضح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن أعمال الامتحانات والتصحيح ورصد الدرجات تمت وفق القواعد والضوابط المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، مع الالتزام الكامل بمعايير الدقة والشفافية، مؤكدًا أن اعتماد النتيجة جاء بعد الانتهاء من مراجعتها واعتمادها من الجهات المختصة.