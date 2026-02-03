بالاسم ورقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026 خلال ساعات

يترقب أولياء الأمور والطلاب للشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026، للفصل الدراسي الأول، وذلك بعد الانتهاء من امتحانات الصف الثالث الإعدادي، وذلك فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات داخل الكنترول.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالقليوبية

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في القليوبية مستمرة، عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات، وعقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، سيتم اعتماد النتيجة من محافظ القليوبية، وإعلانها بالإدارات ومن ثم في المدارس أو عن طريق الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وذلك خلال الساعات المقبلة.

وسوف يتم إعلان النتيجة عبر الرابط التالي:

https://natiga.qalubiaedu.org/



