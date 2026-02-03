قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدوري السعودي يعيد فتح ملف محمد صلاح بقوة .. واتحاد جدة في الصدارة
دعاء الإفطار للصائمين يوم النصف من شعبان.. اغتنم لحظة الإجابة
وزير الصحة: التزام مصري ثابت بتقديم الرعاية الطبية لمصابي وجرحى غزة
مصرع طبيبة في حادث موتوسيكل بالمنوفية.. صديقة للأسرة: حادث مأساوي أطاح بأسرة كاملة وترك قلوبنا مكسورة
المنظمات الأهلية الفلسطينية: جهود مصرية حثيثة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
الكرملين ينفي علمه بوقف الهند شراء النفط الروسي
مهمة إنقاذ تاريخية.. مستشفيات سيناء غرف عمليات لاستقبال جرحى غزة
تحول مفاجئ| تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل
العلم نور.. عمره 74 عامًا ونجح في الصف الأول الإعدادي بـ بني سويف
التوك شو: الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. مفاجأة بعيار 21
ساعة زيادة.. مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان 2026
هل حسمت الجاهزية البدنية مصير بلعمري أم أن القناعات الفنية كلمة السر في غيابه عن الأهلي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالاسم ورقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026 خلال ساعات

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية
نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية
إبراهيم الهواري

يترقب أولياء الأمور والطلاب للشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026، للفصل الدراسي الأول، وذلك بعد الانتهاء من امتحانات الصف الثالث الإعدادي، وذلك فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات داخل الكنترول.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالقليوبية 

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في القليوبية مستمرة، عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات، وعقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، سيتم اعتماد النتيجة من محافظ القليوبية، وإعلانها بالإدارات ومن ثم في المدارس أو عن طريق الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وذلك خلال الساعات المقبلة.

وسوف يتم إعلان النتيجة عبر الرابط التالي:
https://natiga.qalubiaedu.org/


 

القليوبية محافظة القليوبية طلاب الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

ترشيحاتنا

الدكتورة إيمان كريم مع المتطوعين

مشاركة مفعمة بالأنشطة للقومي لذوي الإعاقة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب | صور

ندوة بجناح المجلس القومي للمرأة تناقش القراءة الرقمية كأداة للتعلم والتثقيف

ندوة بجناح المجلس القومي للمرأة تناقش القراءة الرقمية كأداة للتعلم والتثقيف

المهندس عبد الصادق الشوربجي

جولة موسعة لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة بأجنحة المؤسسات القومية في معرض الكتاب

بالصور

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

بعد حجب لعبة روبلوكس ..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها
أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها
أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد