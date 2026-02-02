68 سيدة في مسابقة الأم المثالية 2026 بالقليوبية

عقدت مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية اجتماعا للجنة المحلية لاختيار الأم المثالية علي مستوى محافظة القليوبية تمهيدا للتصفية على مستوى الجمهورية.

وذلك بحضور اللجنة المشكلة برئاسة أميمة رفعت مدير مديرية التضامن، وإشراف المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية، ومشاركة ممثلي الأزهر والكنيسة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة، وممثلي الجمعيات الأهلية والتحالف الوطني التنموي، ومديري الإدارات الفنية المعنية بمديرية التضامن الاجتماعي. وقالت أميمة رفعت، مدير التضامن فى محافظة القليوبية، أن مسابقة الأم المثالية بالقليوبية تقدمت لها هذا العام 68 أما، وانطبقت الشروط علي 38 أما، منهن 34 أما طبيعية و3 أمهات لأبناء معاقين، وأم بديلة.

اختيار الأمهات المثاليات

وأضافت وكيل وزارة التضامن بالقليوبية، أن اللجنة تأتي في إطار قرار الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بتشكيل اللجنة العليا لاختيار الأمهات المثاليات وقرار المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بتشكيل اللجنة المحلية لاختيار الأم المثالية على مستوى محافظة القليوبية، حيث استقبلت مديرية التضامن الاجتماعي ببنها اللجنة المحلية لاختيار الأم المثالية.