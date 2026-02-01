رئيس شركة مياه القليوبية يتفقد بشكل مفاجئ مخازن فرع مدينة طوخ

أجرى المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، مرورًا مفاجئًا على مخازن فرع مدينة طوخ، لمتابعة سير العمل والوقوف على الوضع الفعلي للمخزون.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الشركة مخازن المهمات وقطع الغيار، ومخزن المرتجعات والخردة، حيث تابع نظم التخزين، ومستوى الانضباط داخل المخازن، ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات المنظمة لأعمال الصرف والتوريد، كما اطلع على أرصدة الأصناف المختلفة ومدى توافر الاحتياجات اللازمة لدعم أعمال التشغيل والصيانة.

تحسين مستوى الخدمات

وأكد المهندس محمد إبراهيم فودة على أهمية حسن إدارة المخزون، والحفاظ على حالته وجودته، والتصنيف الدقيق للمرتجعات والخردة والتعامل معها وفقًا للضوابط المعتمدة، بما يضمن تعظيم الاستفادة منها ومنع الهدر، وضمان توافر المستلزمات الضرورية بشكل دائم، بما يساهم في سرعة التعامل مع الأعطال والطوارئ وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد رئيس الشركة على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية داخل المخازن، وتحديث بيانات الأصناف بشكل دوري، مع استمرار المتابعة والتقييم لمخازن التشغيل والمرتجعات والخردة، لضمان تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والانضباط في مختلف قطاعات الشركة.