الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تطور خطير في الحرب.. مقاتلة إف 35 الأمريكية تهبط اضطراريا بعد استهدافها فوق إيران

مقاتلة إف 35 الأمريكية
مقاتلة إف 35 الأمريكية
ناصر السيد

أفادت مصادر بأن طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف-35 هبطت اضطرارياً في قاعدة جوية أمريكية بالشرق الأوسط بعد تعرضها لنيران يُعتقد أنها إيرانية.

وقال الكابتن تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، إن الطائرة الشبحية من الجيل الخامس كانت "تنفذ مهمة قتالية فوق إيران" عندما اضطرت للهبوط اضطرارياً. وأضاف هوكينز أن الطائرة هبطت بسلام، وأن الحادث قيد التحقيق.

وتابع هوكينز: "هبطت الطائرة بسلام، وحالة الطيار مستقرة. ويجري التحقيق في هذا الحادث"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

ويُعد هذا الحادث الأول من نوعه الذي تستهدف فيه إيران طائرة أمريكية في الحرب التي بدأت أواخر فبراير. 

وتستخدم كل من الولايات المتحدة وإسرائيل طائرات إف-35 في هذا الصراع، وتتجاوز تكلفة الطائرة 100 مليون دولار.

ويأتي هذا الهبوط الاضطراري في وقت يواصل فيه مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى الادعاء بتحقيق نجاح واسع النطاق في حملتهم ضد إيران. قال وزير الدفاع بيت هيغسيث صباح الخميس إن الولايات المتحدة "تحقق انتصاراً حاسماً" وإن الدفاعات الجوية الإيرانية "تم تدميرها بالكامل".

