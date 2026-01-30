إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق الزراعي بعد تصادم سيارتين في القليوبية

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق الزراعي السريع مرة أخرى بعد وقوع حادث تصادم بين سيارتين وإصابة 7 أشخاص.

وأصيب 7 أشخاص، اليوم، في تصادم ميكروباصين على طريق مصر - الإسكندرية الزراعي، أمام كفر الحصة بدائرة مركز طوخ في القليوبية، في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، وجرى نقلهم لمستشفى قها التخصصي لاتخاذ اللازم.

بلاغا بالواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث، وعلى الفور دفعت هيئة الإسعاف، فرع القليوبية، بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى قها التخصصي، ومستشفى قها، ولم تُسجل أي حالات وفاة حتى الآن، وجارٍ متابعة الحالة الصحية للمصابين واستكمال الإجراءات اللازمة.