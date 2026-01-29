تحرير 45 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية في القليوبية

كثفت مديرية تموين القليوبية حملاتها الرقابية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، في ضوء توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتنفيذًا للتكليفات والتعليمات المشددة الصادرة من الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية.

حملات تموينية مكثفة

وشملت الحملات إدارات تموين طوخ، بنها، حي غرب شبرا الخيمة، قليوب، حي شرق شبرا الخيمة، كفر شكر، والخانكة، وذلك في حملة مشتركة مع مجلس مدينة الخصوص، وأسفرت عن النتائج التالية: في مجال المخابز البلدية: تحرير 45 مخالفة تموينية شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجن، الغلق خلال مواعيد العمل الرسمية دون إذن مسبق، عدم وجود قائمة تشغيل، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.



وفي مجال الأنشطة التجارية: تم تحرير 13 محضر جنح لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى تحرير محضر جنح واحد ضد أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع في المواد البترولية داخل أحد الأنفاق، وتم التحفظ على 50 لتر بنزين.

كما نفذت إدارة تموين كفر شكر حملة مشتركة مع مجلس المدينة والطب البيطري، وأسفرت عن تحرير 4 محاضر جنح لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر جنح واحد لمحل جزارة للذبح خارج المجزر، وتم التحفظ على 2 كجم لحم بقري.

وأكدت مديرية تموين القليوبية استمرار الحملات الرقابية الصباحية والمسائية يوميًا، لضبط الأسواق، وردع المخالفين، وحماية حقوق المواطنين.