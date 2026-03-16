قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقابة المهندسين تعلن اليوم نتائج انتخابات 2026
ترامب: نجري اتصالات مع كوبا.. وإيران أولوية لسياستنا الخارجية
النهاردة كام رمضان في مصر 2026.. واعرف كيف تستعد لليلة 27
الولايات المتحدة: 12 مليار دولار تكلفة الحرب على إيران حتى الآن
في القفص لأول مرة.. اليوم محاكمة المتهم بإنهاء حياة الفنان سعيد مختار
سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل اليوم الإثنين
الإدارات التعليمية تعلن بشرى سارة بشأن مرتبات شهر مارس ومكافآة الامتحانات
خالد طلعت: رقم قياسي سلبي لم يتحقق في تاريخ الأهلي منذ تأسيسه
وزير الخارجية يبحث مع نائب الرئيس الفلسطيني تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة
انتحلوا صفة رجال شرطة.. عصابة تواجه الحبس سنتين طبقا للقانون
طقس اليوم .. بارد صباحا وشبورة مائية على الطرق
علي جمعة: الصدقة سر استجابة الدعاء وتمحو الذنوب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

شيماء جمال

النهاردة كام رمضان في مصر 2026.. يبحث الكثير عن النهاردة كام رمضان في مصر 2026 ليعرفوا كم متبقٍ من الشهر الفضيل ومتى تبدأ ليلة السابع والعشرين من رمضان وكيف يستعدون لها والتى قد تكون ليلة القدر، لاغتنامها وإحيائها.

 

النهاردة كام رمضان في مصر 2026؟

يوافق اليوم، الإثنين السادس عشر من مارس ٢٠٢٦، والسادس والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٧ هجريا.

ووفقا للتقويم الهجري والميلادي، يوافق اليوم، الإثنين 16 مارس 2026 ميلاديًا،  26 من شهر رمضان لعام 1447ه هجريًا.

متى تبدأ ليلة 27 من رمضان

تبدأ ليلة 27 رمضان من مغرب اليوم الإثنين 26 رمضان/ 16 مارس، وتنتهي فجر يوم الثلاثاء 27 رمضان / 17 مارس.

أما آخر ليلة وترية ليلة 29 رمضان فسوف تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 28 رمضان / 18 مارس، وتنتهي فجر يوم الخميس 29 رمضان / 19 مارس.

ونوهت الإفتاء إلى أن إحياء ليلة القدر ممتد حتى مطلع الفجرِ، والملائكة في حال صعود وهبوط؛ قال تعالى: {هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} [القدر: 5].

المراد بإحياء الليلة

وأوضحت الإفتاء المراد في الشريعة الإسلامية بإحياء الليلة هو قيامها وطاعة الله فيها.

ماذا كان يفعل النبي إذا دخل العشر الأواخر من رمضان

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ».[أخرجه البخاري]

كيفية إحياء ليلة القدر

عليك أخذ قسط من الراحة بعد الظهر لتنشط ليلًا، وعدم الأكل كثيرًا حتى تستطيع القيام والطاعة، وعليك العزم على التوبة، والإكثار من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، والإقبال على الله عز وجل بكل جوارحك، حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شيء سوى الله عز وجل.

كما عليك الابتعاد عن المشاحنة وطلب العفو عن كل مَن أخطأت في حقهم، والتركيز على "الكيفية"، فليس المهم أن تنهي 100 ركعة وقلبك ساهٍ لاهٍ، وعليك الإخلاص في الدعاء والقيام أهم من عدد الركعات التي يكون قلبك فيها مشغولًا بغير الله، وأيضًا ضرورة الحرص على الطهارة طوال هذه الليلة ما تيسر ذلك.

كما عليك التيقن من إجابة دعائك فإن عدم اليقين باستجابة الدعاء قد يشكِّل حاجزًا، كن على يقين من أن الله سيستجيب دعاءك ويتقبل منك، والإلحاح والإصرار على الدعاء فإن الله عز وجل يحب العبد المُلِحُّ بالدعاء، واستغفر الله عز وجل من كل ذنب ارتكبته واسأله أن يعفو عنك، وأكثرْ من الاستغفار والصلاة على النبي وآله والترضي عن أصحابه، وأكثرْ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ورددْ: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

وعليك ايضا الإكثار من طلب العتق من النار، والدعاء بتيسير الرزق الحلال وإصلاح الحال، وأيضًا الدعاء بقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، والدعاء للزوج أو الزوجة بصلاح الحال وراحة النفس والبال

وعلينا  الإكثار من الدعاء حال السجود لان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأطلْ سجودك وتضرعك لربك فإن النبي قال: «وظهورُكم ثقيلةٌ من أوزارِكم فخفِّفوها عنها بطولِ سجودِكم»: لا تضيع أي فرصة واحذر من التقصير لحظة فإن الرحمات والنفحات الربانية مفتوحة في هذه الليلة.

ويستحب قراءة ما تيسر من القرآن، فإحياء ليلة القدر ممتد حتى مطلع الفجر، والملائكة في حال صعود وهبوط، وأنه لابد من شكر الله على أن وفقك لإحياء ليلة القدر وغيرك محروم من هذه النعمة، ولا تنسَ أن تتصدق في هذه الليلة بما تستطيع فالصدقة لها أجر عظيم».

أفضل الأعمال لاغتنام العشر الأواخر من رمضان

حرصت دار الإفتاء المصرية على حث الصائمين من الإكثار من الطاعات، كاشفة عن أفضل الأعمال لاغتنام العشر الأواخر من رمضان.

وأوضحت دار الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أفضل الأعمال لاغتنام العشر الأواخر من رمضان قائلة “ينبغي إحياء ليالي العشر الأخيرة من رمضان بصنوف العبادات” وهي:

صلة الأرحام 
حُسن الْجِوار 
التوسعة على الأهل والأقارب 
كثرة الذكر 
الاعتكاف 
التهجد 
الدعاء والتضرع إلى الرءوف الرحيم سبحانه.

