قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علي جمعة: الصدقة سر استجابة الدعاء وتمحو الذنوب
اليابان تعلن الإفراج عن جزء من احتياطي النفط الاستراتيجي
ترامب يخطط للاستيلاء على جزيرة خرج لضرب الاقتصاد الإيراني
موعد صلاة عيد الفطر 2026 في مصر بالمحافظات.. اعرف توقيت صلاة العيد
إنقلاب سيارة نقل وتحطم عدد من السيارات أعلى دائري المريوطية
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
زوجة كريم فهمي تتألق في أحدث ظهور
قوى عاملة النواب تناقش الأثر التطبيقي لقانون الكشف عن المخدرات.. اليوم
دعاء يوم 26 رمضان.. يسهل أمورك ويقضي حاجتك
تنشيط السياحة تشارك في معرض "بالاس تو جو" بـ كرواتيا
ترامب: مشاورات مع 7 دول لتعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز
english EN
توك شو

عمرو الليثي يكشف قصة نجاح شاب بدأ من تحت الصفر وصاحب مصنع طباعة كبير

عمرو الليثي
عمرو الليثي

قال الإعلامي د. عمرو الليثي اننا من خلال برنامج " أجمل ناس " نقابل يوميا فلاح من فلاحين مصر ويحكي تجربته ومدي كفاحه وما حقق من إنجازات ونجاح في حياته من خلال الزراعة.

 وذهبت كاميرا برنامج أجمل ناس علي شاشة الحياة،  الي اهالينا من الفلاحين والتقي الإعلامي د. عمرو الليثي ، مع مرو مختار والذي اوضح انه واجه صعوبات كبيرة في حياته حيث انه كان لا يوجد معه اي اموال ولايوجد معه مؤهل عالي 

واضاف ثم التحقت بالتجنيد وفور انتهاء الخدمة العسكرية ذهبت للعمل في مصنع في العاشر من رمضان وكنت عامل هناك ، ثم انتقلت الي مصنع آخر وهنا جاءت الفكرة انني احلم بان اكون صاحب مصنع وكان ظروفي المادية محدودة ولكني كافحت ، وكنت اول انسان يعمل مصنع للطباعة والاستيكرات من اسوان  وحتي القاهرة 

واشار اللي انني اشتريت ماكينة واحدة واخذت مكان ايجار وربنا اكرمني فتوسعت واشتريت مزرعة مواشي ونجح المشروعين مع بعض 

ووجهت العديد من التحديات وبفضل الله تغلبت عليها  ، واكتسبنا الخبرة ، وكانت لحظة مهمة جدا بمسيرتنا وهي التعاون مع البنك الزراعي واخذت قرض وهما شركاء معي في التمويل والدعم الفني وقدموا لي كل التسهيلات وقمت بشراء الخامات للطباعة  ونجحت التجربة بشكل هائل واصبح لدي اكثر من خط انتاج وتوسعت والحمد لله 

وتابع انني صبرت علي التحديات التي واجهتها ولكني كنت قوي وصابر واي إنسان يسعي سوف يحصد والمهم ان يستمر ويداوم علي كفاحه واستمررنا في العمل ، وفي خلال سنوات اخذت دبلوم صنايع وانا بشتغل وتوسعت في عملي وانعكس هذا النجاح علي اسرتي واولادي وهم في مستوي معيشة افضل بكثير والحمد لله 

ووجه النصيحة الي كل انسان مقبل علي خوض تلك التجربة انه لا بد ان يكون لديه الأمل والإخلاص والصبر  ولا يستعجل الرزق  ، والمهم ان يكون له هدف وملتزم به والاستمرار والصبر وعندما تاخد قرض يجب ان تعرف كيف تستثمره ويكون لديه خطة ، وانه لا يوجد مستحيل وضرورة السعي والعمل وان يكون صبور ولا ييأس  ويكون لديه طموح ورؤية وعلم،

واختتم: اهم شئ ان نكافح ونخلص في عملنا   ، وسيوفقنا الله ويزيد دخلنا ، 

ويذكر أن برنامج "أجمل ناس" يذاع يومياً في الساعة ٦:١٥ بعد الإفطار خلال شهر رمضان، ويقدم جوائز مالية قيمة، لأهالينا في شتي محافظات الجمهورية، ومن داخل كل قرية ومدينة وشارع.

وأكبر مسابقة في المعلومات المختلفة  في شهررمضان الكريم على شاشات قنوات الحياة، مع أصحاب المهن المختلفة، وأيضاً مع سيارة "المفاجأت" وتحقيق الأمنيات لأهالينا ودعمهم وادخال البسمة والسرور علي قلوبهم.

عمرو الليثي اجمل ناس الإعلامي عمرو الليثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

