أحمد موسى: مصر لا تتأخر عن دعم أشقائها.. والرئيس السيسي يواصل تحركاته لتعزيز التضامن العربي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية تتحرك دائمًا لدعم الأشقاء العرب في مختلف القضايا والظروف، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تضع تعزيز التضامن العربي في مقدمة أولوياتها.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل جهوده وتحركاته الدبلوماسية من أجل تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للدول العربية، مؤكدًا أن مصر تلعب دورًا محوريًا في دعم استقرار المنطقة.

التحركات المصرية

وأوضح أن التحركات المصرية لا تتوقف، سواء على المستوى السياسي أو الدبلوماسي، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي أوفد وزير الخارجية في جولة خليجية مهمة لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية وتعزيز التنسيق مع الدول العربية.

مناقشة عدد من القضايا

وأضاف موسى أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى خلال جولته الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

التحديات الراهنة

وأشار إلى أن هذه التحركات تعكس الدور التاريخي لمصر في دعم القضايا العربية والعمل على تعزيز الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل التنسيق مع مختلف الدول الشقيقة لمواجهة التحديات الراهنة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية.