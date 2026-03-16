الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: نجري اتصالات مع كوبا.. وإيران أولوية لسياستنا الخارجية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته منخرطة في اتصالات مع كوبا، لكنه أوضح أن التعامل مع إيران يظل الملف الأكثر إلحاحاً على جدول أعمال السياسة الخارجية لواشنطن في الوقت الراهن.

 وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه إلى الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية مساء الأحد، حيث قال إن بلاده تناقش عدداً من القضايا مع هافانا، إلا أن الأولوية الحالية تتركز على التعامل مع إيران قبل الانتقال إلى أي ترتيبات أوسع مع كوبا.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من إعلان الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أن محادثات جرت بالفعل مع ترامب يوم الجمعة الماضي، في إشارة إلى وجود قنوات اتصال بين البلدين رغم عقود من التوتر السياسي والاقتصادي. 

واعتبر ترامب أن قطاعات من مؤيديه، خصوصاً في جنوب ولاية فلوريدا حيث تعيش جالية كوبية كبيرة، ترغب في رؤية تحول حقيقي في العلاقة بين واشنطن وهافانا بعد سنوات طويلة من القطيعة.

وقال ترامب إنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستتخذ الخطوات التي تراها مناسبة إذا لم يتم تحقيق تقدم عبر التفاوض. وتعكس هذه التصريحات مرحلة جديدة من التحركات الدبلوماسية التي تشهدها العلاقة بين البلدين منذ بداية عام 2026.

ففي إطار سياسة “الضغط الأقصى” التي تتبناها إدارة ترامب، شهدت المنطقة تحولاً كبيراً مع الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ، الذي كان يعد الحليف الأبرز لكوبا ومصدراً رئيسياً لإمدادات النفط لها لسنوات طويلة. 

وبعد ذلك، وقع ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بفرض رسوم جمركية على أي دولة تقدم النفط لكوبا، وهو ما أدى فعلياً إلى توقف الإمدادات النفطية القادمة من فنزويلا.

وتسبب هذا الإجراء في تفاقم أزمة الطاقة داخل كوبا، حيث لم تصل شحنات نفط إلى الجزيرة منذ نحو ثلاثة أشهر، ما أدى إلى انقطاعات واسعة في الكهرباء وتعطل العديد من القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والنقل.

ورغم هذا التصعيد، كشف دياز-كانيل في 13 مارس 2026 عن إجراء محادثات مع مسؤولين أمريكيين لبحث سبل معالجة الخلافات الثنائية، في خطوة تعد أول تأكيد رسمي منذ عقود على وجود حوار مباشر بين البلدين.

الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

الكيلو بـ 35 جنيهًا.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

مفاجآة خلال ساعات.. الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور | هيوصل كام؟

الحزن بيموت.. أب يلحق بنجله وقت صلاة الجنازة عليه في مشهد مهيب بالمنوفية

مفاجأة| سفير مصر السابق بـ تل أبيب: نتنياهو يختبئ في غرفة محصنة تحت المسجد الأقصى

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننفرد بنشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

خبيرة الفلك تكشف موعد عيد الفطر المبارك.. ماذا قالت؟

فلسطيني الجنسية.. ننشر أقوال والد عروس بورسعيد

التحقيق في اتهام فتاة سائق شركة توصيل بدهسها بالجيزة

خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية

لحماية الأسرة.. العدل تعلق الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة

50 صورة من حفل توزيع جوائز الأوسكار 2026

مرشح لجائزة أفضل ممثل .. وصول ليوناردو دي كابريو لحفل جوائز الأوسكار 98

النجمات يتألقن في حفل توزيع جوائز الأوسكار .. شاهد

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

