محافظات

محافظ القليوبية يبحث تعزيز التعاون مع شركات الكهرباء وتطوير منظومة الإنارة العامة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان عام المحافظة، لبحث سبل تعزيز آليات التعاون المشترك مع قطاع الكهرباء، وذلك بحضور المهندس حسن البيلي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، والمهندس خالد الغمري، رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتطوير المرافق العامة.

منظومة الإنارة العامة

تناول الاجتماع استعراض أوجه التنسيق بين المحافظة وشركات الكهرباء فيما يخص منظومة الإنارة العامة ورسوم النظافة، حيث أكد المحافظ أهمية وضع قواعد تنظيمية واضحة تضمن انتظام تدفق الموارد المالية، بما يحقق الاستدامة في أعمال الصيانة والتطوير، مشددًا على أن التكامل بين الأجهزة التنفيذية وشركات الخدمات يمثل ركيزة أساسية لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات ومظهر الشوارع والميادين.


كما ناقش اللقاء الجوانب التنظيمية والمالية المتعلقة بتحصيل الرسوم والرسوم الإضافية المقررة قانونًا لصالح خدمات النظافة والإنارة، ووجّه المحافظ بضرورة تدقيق وتحديث البيانات المالية المشتركة بين الجانبين، لضمان توجيه الموارد إلى مشروعات التطوير المحلي، ورفع كفاءة الأداء الميداني بما ينعكس مباشرة على جودة الحياة اليومية للمواطن القليوبي.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار اللقاءات الدورية بين الفرق الفنية والمالية من الجانبين لمتابعة مؤشرات الأداء، مع الإشارة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف أعمال صيانة شبكات الإنارة ودعم منظومة النظافة، وذلك بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام، ومعاون المحافظ، ولفيف من القيادات التنفيذية والمالية بالمحافظة

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية شركات الكهرباء اجتماع

