محافظات

محافظ القليوبية يناقش مستجدات مشروع تطوير الكورنيش وممشى أهل مصر ببنها

إبراهيم الهواري

​عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعاً اليوم مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري ، وأحد الشركات المتخصصة في تنفيذ الأنشطة الترفيهية،  وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها، والذي يهدف إلى إستغلال الممشي في إقامة مناطق ترفيهية متكاملة.


​وخلال الإجتماع تم إستعراض كافة الرسومات الهندسية النهائية للمشروع، بما يضمن تناغم المنشآت مع الهوية البصرية للمدينة، كما أكد المحافظ الحصول على كافة الموافقات اللازمة من وزارة الموارد المائية والري، مشيداً بالتنسيق المثمر مع أجهزة الوزارة لتذليل اي عقبات فنية ، مما يدفع العمل بالمشروع.

ممشى أهل مصر

وشدد محافظ القليوبية ، خلال اللقاء على أن الأولوية القصوى للمشروع هي فتح الممشي أمام الجمهور وخلق مساحات ترفيهية مجانية تماماً تتيح لجميع المواطنين رؤية النيل والإستمتاع به دون أي حواجز، معتبراً أن حق المواطن في متنفس حضاري هو جوهر رؤية المحافظة لتطوير الأصول غير المستغلة.

​من جانبه، أوضح المهندس سعد جرجس مفتش الري لقطاع الدلتا، أن المشروع يتم تنفيذه وفق الإشتراطات الفنية التي وضعتها الوزارة للحفاظ على مجرى النهر، مؤكداً أن التصاميم المعتمدة تراعي الإنسيابية المائية والأبعاد البيئية، مما يجعل المشروع نموذجاً يحتذى به في إستغلال ضفاف النيل كمتنزه للمواطنين.

​يُذكر أن هذا المشروع سيمثل نقلة نوعية لمدينة بنها، حيث سيمزج بين تقديم خدمات ترفيهية وخدمية، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحويل الكورنيش إلى وجهة سياحية أولى لأبناء القليوبية والمحافظات المجاورة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي معاون المحافظ، و المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام، والدكتور حازم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس سعد جرجس مفتش الري لقطاع الدلتا.

