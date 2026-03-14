فحص 290 ألف طن بطاطس للتصدير.. أبرز جهود الزراعة خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 290 حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 6 وحتى 12 مارس الجاري، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الاسبوع استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيدة رواد الحلبي مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة، والوفد المرافق لها، لبحث آفاق التعاون المشترك، كما حضر الوزير ، حفل السحور السنوي الذي نظمته جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، بحضور عدد من الوزراء، حيث استعرض نجاحات قطاع الصادرات الزراعية المصرية، كما عقد "فاروق"،اجتماعا تنسيقياً رفيع المستوى مع الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبمشاركة تمثيلية من جهات سيادية واقتصادية ودبلوماسية لترسيخ التواجد الاستثماري والتجاري في القارة الأفريقية

واستقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حنان مجدي محافظ الوادي الجديد؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم خطط التنمية الزراعية الشاملة بالمحافظة، كما شارك الوزير، في المؤتمر السنوي الخامس لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، حيث ثمن دور الجمعية في تعزيز الاستثمارات المصرية الأفريقية.

وأعلن وزير الزراعة، عن نجاح الحجر الزراعي المصري في فتح السوق البنمي رسميا أمام صادرات مصر من أربعة منتجات رئيسية وهي: البرتقال، الليمون، الماندرين، والجريب فروت، بينما شارك الدكتور محمد المنسى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، في فعاليات اجتماعات الدورة العشرين لهيئة تدابير الصحة النباتية (CPM20) التابعة للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (IPPC)، كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استمرار جولاتها الرقابية المكثفة لمتابعة حركة تداول وتوريد الأسمدة المدعمة.

وواصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، شن الحملات الرقابية الموسعة والمفاجئة والتى استهدفت مخازن ومتاجر ومصانع الأعلاف وسيارات نقل وتداول الاعلاف في المحافظات، كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن ضبط 310 أطنان و381 كجم من اللحوم ومنتجاتها غير المطابقة للاشتراطات الصحية، مع تحرير 1178 محضرًا ضد المخالفين، كما تم المرور على 706 منشآة لبيع وتداول المستحضرات البيطرية وضبط 98 مخالفة خلال فبراير الماضي، كذلك نفذت نحو 510 قافلة بيطرية علاجية وإرشادية مجانية خلال شهري يناير وفبراير ، شملت 506 قرية بمختلف محافظات الجمهورية.

وكشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهود المعمل المركزي لفحص ومراقبة إنتاج وتصدير البطاطس بمركز البحوث الزراعية، خلال شهر فبراير الماضي، حيث تم فحص 290 ألف طن بطاطس معدة للتصدير، كما نظم مركز الزراعات التعاقدية، سلسلة من الندوات الإرشادية الموسعة بمحافظة كفر الشيخ، لتوعية المزارعين بأهمية الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزيتية.

كما أعلن مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إطلاق سلسلة مكثفة من المدارس الحقلية الكبرى في محافظات (البحيرة، المنوفية، والشرقية)، وذلك ضمن أنشطة مشروع "البرامج التدريبية وتعزيز الممارسات الزراعية الجيدة لتحسين انتاج الحبوب والنهوض بسلاسل القيمة الزراعية"، كما تفقد فريق علمي من مركز البحوث الزراعية، زراعات محصول القمح، بمنطقتي توشكى وشرق العوينات وذلك في إطار المتابعة الميدانية الدقيقة لزراعات المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح بالمشروعات القومية الكبرى

وأعلن معهد بحوث وقاية النباتات، عن إطلاق مبادرة مجتمعية نوعية تهدف إلى تمكين ودمج ذوي الهمم، اقتصاديا واجتماعيا، عبر تدريبهم على تقنيات المكافحة الحيوية للآفات الزراعية، كما عقدت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، اجتماعًا موسعًا بالتعاون مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (AHK Egypt) ومنظمة كروب لايف مصر، لبحث آليات التصدي لتهريب وغش المبيدات.

وكشفت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، عن إصدار نحو 900 اصدار خلال الأسبوع الماضي، شملت: الإفراجات الجمركية، شهادات التسجيل، البطاقات الاستدلالية، الموافقات الفنية للاستيراد، شهادات اجتياز التقييم الحيوي، شهادات تأهيل مطبقي المبيدات، شهادات تدريب المشتغلين بالمبيدات، تصاريح التداول، والإفادات.

كما استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية خلال شهر فبراير الماضي، أكثر من 38 ألف عينة من السلع الغذائية من الجهات الرقابية أو العملاء، تم تحليلها بالأقسام المختلفة بالمعمل وإصدار النتائج الخاصة بها، كذلك شارك المعمل فى الدورة الخامسة والأربعون للجنة الدستور الغذائى المعنية بأساليب التحليل وأخذ العينات والمنظمة من قبل منظمتي (الفاو) والصحة العالمية، كما تم توريد وتركيب جهاز جديد بمجموعة عمل متبقيات المبيدات لزيادة القدرة الإستيعابية للمعمل دعماً لقطاعى التصدير لحاصلات مصر الزراعية الطازجة والمصنعة وواردت مصر الغذائية فى مجال تحاليل سلامة الغذاء، كما بلغ اجمالى عدد العينات التي استلمها خلال هذا الأسبوع نحو 8862 عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة.