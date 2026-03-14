فن وثقافة

أصيل بحير يدافع عن زناقي العز: تصوير المسلسل في مصر لا ينتقص من هويته الليبية

أحمد البهى

أثار مسلسل زناقي العز حالة واسعة من النقاش منذ عرض حلقاته الأولى، بين من أشاد بفكرته التي تسعى إلى تقديم صورة مختلفة عن المجتمع الليبي، ومن وجّه بعض الملاحظات النقدية للعمل، سواء على مستوى الديكور أو الإضاءة أو مكان التصوير، خاصة بعد تصويره خارج ليبيا.

وفي هذا السياق، خرج الفنان الليبي أصيل بحير ليتحدث عن التجربة، مؤكدًا أن العمل يحمل جهدًا كبيرًا من فريقه، وأن الهدف الأساسي كان تقديم دراما تعكس روح المجتمع الليبي وقضاياه.

«زناقي العز» تجربة درامية مهمة

وقال أصيل بحير إن العمل يمثل تجربة مختلفة في الدراما الليبية، موضحًا أن: «مسلسل زناقي العز تجربة مهمة بالنسبة لنا، لأنه يحاول الاقتراب من تفاصيل الشارع الليبي وهمومه اليومية، ويقدم حكايات عن الإنسان العادي وصراعاته في ظل التغيرات الاجتماعية الكبيرة».

وأشار إلى أن العمل يجمع نخبة من الفنانين الليبيين الذين يمتلكون خبرات طويلة، ومن بينهم خدوجة صبري وفتحي كحلول وصلاح الأحمر، وهو ما منح المسلسل تنوعًا في الأداء والخبرات الفنية.

الرد على الانتقادات الخاصة بالتصوير في مصر

تحدث بحير عن الجدل الذي أثير حول تصوير المسلسل في مصر، مؤكدًا أن هذا الأمر لا ينتقص من هوية العمل؛، بل جاء لأسباب إنتاجية وتقنية.

وقال: «التصوير في مصر كان اختيارًا إنتاجيًا بحتًا؛ نظرًا لتوفر الإمكانيات الفنية والاستوديوهات والتجهيزات التي تساعد على خروج العمل بشكل جيد، فمصر بلد كبير في صناعة الدراما، ولها تاريخ طويل في هذا المجال، وكلنا تعلمنا كثيرًا من العمل هناك».

وأضاف: «الهوية الليبية موجودة في النص والشخصيات واللغة واللهجة، وهذه العناصر هي التي تصنع روح العمل، وليس مكان التصوير فقط».

كما حرص بحير على توجيه الشكر لفريق العمل في مصر، مؤكدًا أن التعاون بين الفنانين العرب يثري التجربة الفنية ويمنحها بعدًا أوسع.


إشادة بصناع المسلسل

وأثنى الفنان الليبي على صناع العمل، وعلى رأسهم المخرج محمد الزليطني، مؤكدًا أن المسلسل يحمل رؤية درامية مختلفة.

وقال: «العمل من تأليف الكاتب المميز عبد المهيمن والي، وهو كاتب لديه رؤية خاصة في طرح القضايا الاجتماعية، والمخرج محمد الزليطني قدم مجهودًا كبيرًا؛ حتى يخرج العمل بالشكل الذي نراه على الشاشة».

«النقد مهم لكنه جزء من رحلة أي عمل»

وتابع بحير حديثه عن ردود الأفعال قائلاً: «أي عمل فني من الطبيعي أن يواجه آراء مختلفة، والنقد مهم؛ لأنه يساعدنا على التطور، ونحن نحترم كل الآراء، وفي النهاية الهدف هو تقديم دراما ليبية قادرة على المنافسة».

مشاركة جديدة في «صاير صاير 7»

وفي سياق آخر، كشف أصيل بحير عن مشاركته في الجزء الجديد من المسلسل الكوميدي الليبي الشهير صاير صاير، مؤكدًا أنه سيظهر في الموسم السابع من العمل بعد النجاح الذي حققته الأجزاء السابقة.

وقال: «سعيد جدًا بالمشاركة في صاير صاير 7، لأنه من الأعمال القريبة لقلبي والجمهور الليبي والعربي يحب هذا النوع من الكوميديا التي تعكس الواقع بطريقة خفيفة».

وأضاف أن ردود الفعل التي تلقاها بعد عرض الجزء الجديد كانت إيجابية للغاية، مشيرًا إلى أن الجمهور تفاعل بشكل كبير مع الحلقات.

الدراما الليبية تبحث عن التطور

واختتم أصيل بحير حديثه بالتأكيد على أن الدراما الليبية تمر بمرحلة مهمة من التطور، وأن التجارب الجديدة حتى لو واجهت بعض التحديات تظل خطوة ضرورية في طريق صناعة درامية أكثر نضجًا .

