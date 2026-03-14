محمد كارتر يعود لـ شيماء سيف: ربنا جمع بينا تاني على سنة الرسول

أعلن المنتج محمد كارتر عودته إلى زوجته الفنانة شيماء سيف، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام».

وكتب كارتر: «اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. ربنا سبحانه وتعالى صرف عنا الشيطان وهدى لنا أنفسنا وجمع بينا تاني على خير وعلى سنة الرسول الكريم، ادعولنا يجعلنا لبعض سند وعكاز وخير لبعض ويصرف عنا السوء ويباركلنا في بيتنا وحياتنا وما يدخلش بينا شيطان تاني أبدا، مراتي بنت أصول وأحسن ست في الدنيا وتستاهل كل خير».

ويأتي ذلك بعد إعلان انفصال الثنائي في فبراير 2025، حين كشفت شيماء سيف عبر حسابها على إنستجرام انتهاء العلاقة دون الكشف عن الأسباب، قبل أن يعلن محمد كارتر بعد فترة عودتهما من جديد، مؤكدًا رغبتهما في بدء صفحة جديدة.

وكانت علاقة شيماء سيف ومحمد كارتر قد شهدت دعمًا كبيرًا من الجمهور منذ زواجهما، حيث يُعدان من الثنائيات المعروفة في الوسط الفني، ودائمًا ما يحرصان على مشاركة لحظاتهما مع المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي