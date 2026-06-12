رفع كفاءة كوبري أبيس ورصف الشوارع وترميم الحفر ببعض مناطق الإسكندرية

بدأت مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري أبيس بنطاق حي شرق، بطول كيلومتر واحد وعرض 40 مترًا، بداية من الطريق الدائري وحتى كوبري العوايد، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المحاور المرورية الحيوية وتحسين كفاءة شبكة الطرق.

الانتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة 12 شارعا

وأعلنت مديرية الطرق والنقل الانتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة 12 شارعًا بنطاق عدد من الأحياء خلال الأسبوع الماضي، شملت شارع 515 ومتفرعات شارع سيكلام بحي المنتزه ثان، وشارعي المشهور وتميم من عمود السواري بحي غرب، وشارعي عبد الفتاح الصعيدي وحسن ذكي بمنطقة السيوف، وشارع جميلة بوحريد أمام كيروسيز بحي شرق.

كما تم رصف شارع ابن بطوطة بحي الجمرك، وشارع ملك حفني بحي المنتزه ثان، وشارع عيد محمود الطلخاوي بحي العجمي، بالإضافة إلى طريق البصرة بنطاق حي العامرية ثان وشارع البيطاش بالعجمي .

المحافظة تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق بمختلف الأحياء، مع تكثيف أعمال الصيانة الدورية وترميم الحفر وإعادة الشيء لأصله، بما يحقق أعلى مستويات السلامة المرورية، ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، ويعزز المظهر الحضاري لعروس البحر المتوسط.