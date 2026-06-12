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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توقيع217 كشفًا و67 عملية جراحية و90 نظارة مجانية خلال قافلة تمكين بنجع حمادى| صور

قافلة طبية بقنا
قافلة طبية بقنا

​نجحت قافلة طبية بقنا، في توقيع الكشف على 217 مواطنًا، وإقرار 67 عملية جراحية، وصرف العلاج لـ 186 حالة، وتسليم 90 نظارة طبية مجانية للمستفيدين وذلك خلال قافلة مؤسسة صناع الخير، التى جرى تنظيمها بالتعاون مع بنك مصر، فعاليات مبادرة "تمكين" بقرية البطحة التابعة لمجلس قروي الغربي بهجورة، بمركز نجع حمادي، تحت رعاية اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، في إطار جهود تعزيز التنمية المجتمعية وتمكين الفئات المستحقة اقتصاديًّا وصحيًّا، من خلال تقديم خدمات طبية مجانية وبرامج تدريبية متخصصة تسهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل مستدامة.

​وجاءت القافلة تحت إشراف حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، حيث تم تنفيذ قافلة طبية مجانية متخصصة في أمراض العيون، إلى جانب مجموعة من الورش التدريبية الهادفة إلى تنمية المهارات الحرفية والإنتاجية للأهالي، بما يدعم توجهات الدولة نحو التمكين الاقتصادي للأسر والمرأة والشباب، ويعزز فرص العمل الحر والمشروعات الصغيرة داخل المجتمع.

​واستفاد من الأنشطة التدريبية التي شهدتها المبادرة 100 مواطن ومواطنة خلال يومين، حيث شملت ورشًا متنوعة في مجالات الأشغال اليدوية والحرف الإنتاجية من بينها الأحجار، والديكوباج، والكروشيه، والتطريز، بما يسهم في إكساب المشاركين مهارات عملية قابلة للتوظيف والاستثمار في إقامة مشروعات مدرة للدخل وتحسين الأوضاع الاقتصادية للأسر.

تأتي مبادرة "تمكين"، ضمن سلسلة من الجهود المجتمعية بهدف الوصول إلى القرى الأكثر احتياجًا، وقد شهدت الفعاليات إقبالاً واسعًا من أهالي القرية والقرى المجاورة، وسط تأكيدات باستمرار تنفيذ المبادرات المماثلة خلال الفترة المقبلة للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين وتحقيق أثر تنموي ملموس على أرض الواقع.

قنا قافلة طبية نجع حمادي تعزيز التنمية المجتمعية الورش التدريبية أخبار قنا

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