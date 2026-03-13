طرح البوستر الرسمي لفيلم برشامة استعدادا لعرضه في العيد

أطلقت شركتا سكاي ليميت وفيلم سكوير البوستر الرسمي للفيلم الكوميدي برشامة، من بطولة النجوم هشام ماجد، مصطفى غريب، ريهام عبد الغفور، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، فاتن سعيد، كمال أبو رية، ميشيل ميلاد، وفدوى عابد استعدادًا لعرضه في موسم عيد الفطر المقبل.



وكتب مصطفى غريب عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : "البوستر الرسمي لفيلم برشامة

انتظرونا اول أيام عيد الفطر المبارك ٢٠٢٦ في جميع دور العرض ".

تدور أحداث فيلم برشامة في يوم امتحان اللغة العربية في لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وفساد وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، في إطار كوميدي ساخر.

فيلم برشامة من إخراج خالد دياب وتأليف أحمد الزغبي، شيرين دياب، خالد دياب ومن إنتاج شركتيّ سكاي ليميت وفيلم سكوير.