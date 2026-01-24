قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صراع قمة الدوري الأسباني يشتعل.. ريال مدريد في اختبار فياريال وبرشلونة ممنوع من الخطأ
ياميش رمضان.. أسعار البلح والمكسرات وقمر الدين بمحلات العطارة والمجمعات
أحمد العوضى يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره.. كل فايز 2000 جنيه
عامر عامر: تقييم حارس المرمى بالقطعة "خطأ".. والشناوي "متظلمش"
زيلينسكي: روسيا استهدفت مجددا قطاع الطاقة بنحو 400 صاروخ ومسيرة
سفارة أمريكا ببغداد تؤكد: نقل عناصر داعش من سوريا للعراق ليس أمرًا مستمرًا
زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
خدمت بنفسي في أفغانستان.. الأمير هاري يهاجم ترامب
فن وثقافة

دنيا سمير غانم تهنيء صناع فيلم "برشامة" بعد عرض البرومو الدعائي

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
سارة عبد الله

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على تهنئة صناع فيلم “برشامة” بعد عرض البرومو الدعائي، وانتظار طرحه في دور العرض.

وشاركت دنيا سمير غانم برومو فيلم “برشامة” عبر حسابها على انستجرام، وهنأت الفنان هشام ماجد ومصطفى غريب وريهام عبد الغفور، وكتبت: “ألف مبروك بالتوفيق يارب”.

دنيا سمير غانم

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم “برشامة” من بطولة الفنان هشام ماجد وعدد من نجوم الفن، البرومو الدعائي للفيلم والذى من المنتظر طرحه قريبا فى جميع دور العرض السينمائية.

فيلم برشامة من بطولة كل من: هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، حاتم صلاح، مصطفى غريب، فدوى عابد، فاتن سعيد، تأليف شيرين دياب وأحمد الزغبى، وإخراج خالد دياب وإنتاج أحمد الدسوقى.

يذكر أن أحدث أعمال الفنان هشام ماجد هو مسلسل «أشغال شقة الجزء الثاني»، الذى عُرض فى موسم رمضان 2025 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا. وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول الثنائى حمدى وياسمين اللذين يصبحان والدين لأربعة أطفال، لتعود الفوضى إلى حياتهما مع تصاعد مشاكلهما المهنية والعائلية.

دنيا سمير غانم فيلم "برشامة" ريهام عبد الغفور مصطفى غريب هشام ماجد

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

