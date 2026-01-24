دنيا سمير غانم تهنيء صناع فيلم "برشامة" بعد عرض البرومو الدعائي

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على تهنئة صناع فيلم “برشامة” بعد عرض البرومو الدعائي، وانتظار طرحه في دور العرض.

وشاركت دنيا سمير غانم برومو فيلم “برشامة” عبر حسابها على انستجرام، وهنأت الفنان هشام ماجد ومصطفى غريب وريهام عبد الغفور، وكتبت: “ألف مبروك بالتوفيق يارب”.

دنيا سمير غانم

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم “برشامة” من بطولة الفنان هشام ماجد وعدد من نجوم الفن، البرومو الدعائي للفيلم والذى من المنتظر طرحه قريبا فى جميع دور العرض السينمائية.

فيلم برشامة من بطولة كل من: هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، حاتم صلاح، مصطفى غريب، فدوى عابد، فاتن سعيد، تأليف شيرين دياب وأحمد الزغبى، وإخراج خالد دياب وإنتاج أحمد الدسوقى.

يذكر أن أحدث أعمال الفنان هشام ماجد هو مسلسل «أشغال شقة الجزء الثاني»، الذى عُرض فى موسم رمضان 2025 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا. وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول الثنائى حمدى وياسمين اللذين يصبحان والدين لأربعة أطفال، لتعود الفوضى إلى حياتهما مع تصاعد مشاكلهما المهنية والعائلية.