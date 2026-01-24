قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آي صاغة: الذهب يواصل الصعود بدعم من التوترات الجيوسياسية وتراجع الثقة بالدولار
وزير الخارجية يؤكد ضرورة فتح معبر رفح في الاتجاهين والانسحاب الإسرائيلي من غزة
نزلت 10 جنيهات.. أسعار كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت 24 يناير
الشرير الذي أحبه.. جيهان الشماشرجي تمازح فتحي عبد الوهاب بمسلسل بطل العالم
وزير الخارجية يبحث مع الممثل الأعلى لقطاع غزة استحقاقات المرحلة الثانية لخطة ترامب
كوشنر يكشف عن تفاصيل "الخطة الرئيسية" لقطاع غزة ما بعد الحرب
هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى للدوري السعودي أم خطف نجم ريال مدريد ؟
مواجهة نارية بين نهضة بركان وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا
أسعار الدولار اليوم السبت 24 يناير 2026 فى البنوك المصرية
قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق
ذكرى وفاة عبلة الكحلاوي.. محطات في حياة صاحبة الباقيات الصالحات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

نضال الشافعي يتلقى عزاء والدته اليوم

يتلقى الفنان نضال الشافعي عزاء والدته الذى يقام فى مسجد الحامدية الشاذلية حيث رحلت يوم الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض. 

نعي نقابة الممثلين لوالدة نضال الشافعي

ونعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى، والدة الفنان نضال الشافعى، الذى أعلن منذ قليل عن وفاة والدته.

وقالت النقابة فى بيانها: “ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة المهن التمثيلية بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، والدة الفنان نضال الشافعى التى رحلت إلى رحمة الله تعالى، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان”.

نضال الشافعي يعلن وفاة والدته 

وكان الفنان نضال الشافعي أعلن وفاة والدته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب نضال الشافعي عبر حسابه: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفت الي رحمه الله أغلي الناس أمي".

نضال الشافعي يروي تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة زوجته 

وتحدث الفنان نضال الشافعي، عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة زوجته الراحلة هند محمد علي وسر  طلبها منه قبل وفاتها شراء مدفن في القاهرة، وهو طلب لم تتضح دلالاته إلا بعد رحيلها.
 

وقال نضال خلال ظهوره في برنامج "Mirror" الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج، أوضح الشافعي أن زوجته أبدت رغبتها في امتلاك مدفن مشترك بالقاهرة، رغم أن مدفن عائلته يقع في محافظة المنوفية.

