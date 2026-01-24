محمد إمام : من بلد لبلد وقارة لقارة علشان أقدم للجمهور حاجة جامدة

أعلن الفنان محمد إمام وصوله إلى مدينة دبي، كاشفًا عن خضوعه لفترة من السفر المتواصل بين دول وقارات مختلفة، في إطار تحضيراته لمسلسله “الكينج” المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

وكتب محمد إمام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لسه واصل دبي، من بلد لبلد و من قارة لقارة و من طقس لطقس مجهود كبير و تعب كتير و كله علشان أقدر اقدملكم حاجة جامدة تليق بيكم يا أحلى ناس، صباح الفل او مساء الفل على حسب انتوا فين دلوقتى".

مسلسل "الكينج"، من بطولة الفنان محمد إمام، الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

يذكر أن الفنان محمد إمام كان أعرب عن سعادته بحضوره النسخة السادسة من حفل Joy Awards، واصفًا إياها بأنها من أجمل الحفلات التى شهدها، مشيدًا بما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور ملحوظ فى صناعة ومجال الترفيه والفن، وكتب عبر حسابه الرسمى على «إنستجرام»: «حفلة من أحلى الحفلات التى حضرتها».

وأضاف: «سعيد بالطفرة التى حدثت فى المملكة العربية السعودية بفضل ولى العهد، الأمير محمد بن سلمان، الذى أكن له كل الاحترام والتقدير، وصديقى الغالى المستشار تركى آل الشيخ».