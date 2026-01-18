محمد إمام: مصر والسعودية إيد واحدة والشعبان بينهما محبة كبيرة

أعرب الفنان محمد إمام عن سعادته بحضوره النسخة السادسة من حفل Joy Awards امس بالمملكة العربية السعودية.

ونشر إمام صورا له من خلال الحفل وعلق قائلا: "

حفلة من أحلى الحفلات اللي حضرتها حفلة joyawards 💥💥

سعيد بالطفرة اللي حصلت في المملكة العربية السعودية بفضل سمو الامير #محمد_بن_سلمان اللي بكن له كل الاحترام و التقدير .. و صديقي الغالي معالي المستشار #تركي_أل_الشيخ ..

وتابع : " و هتفضل دايماً #مصر و #السعودية ايد واحدة .. الشعب السعودي فعلاً بيحب المصريين جداً و العكس صحيح .. و ده انا شفته بنفسي من استقبالهم ليا و لأعمالي اللي بتتعرض عندهم .. ربنا يحفظ كل الشعوب العربية و يوحدهم جميعاً.



مسلسل "الكينج"، من بطولة الفنان محمد إمام، الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

وكشفت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بالمشاركة مع النجم محمد إمام في مسلسل "الكينج".

وقالت حنان مطاوع خلال لقائها ببرنامج “عرب وود”: "سعيدة بالتعاون مع محمد إمام في مسلسل الكينج، وهتشوفوا عمل مختلف"